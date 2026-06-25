Quedó integrado el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Jalisco

El diputado Alejandro Barragán y la abogada Socorro Piña Montiel.

Por fin quedó integrado el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco (Copred).

El Congreso del Estado nombró como consejera propietaria a María del Socorro Piña Montiel, quien es psicóloga, abogada y mediadora certidicada. Ha sido comisionada ciudadana del Consejo Estatal de Atenciòn a Víctimas (CEAAV) y ahora ocupará la cuarta silla del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por espacio de cuatro años, de manera honorífica y sin recibir salario.

El diputado de Morena, Alejandro Barragán Sánchez, presidente de la Comision de Participación Ciudadana y Transparencia del Congreso, explicó que el Consejo ahora podrá sesionar en forma completa, con los cuatro consejeros titulares y los respectivos suplentes.

“En la sesión del Congreso ayer se nombraron cuatro suplentes y una persona titular -propietaria- del Consejo y entonces, creo que ahora si ya está completo y debería de poder sesionar en cualquier momento”, dijo.

Los cuatro consejeros propietarios son los siguientes: Valeria McMillan González, Daniel Ulises Mata Morales, Ramón Hernández Flores y Socorro Piña Montiel, cuya tarea será definir la política pública de prevenciòn y combate a los actos de discriminación.

“Una de las principales tareas que tienen es hacer el documento que traza los lineamientos, la pauta, para establecer la política estatal en contra de la discriminación, ni mas ni menos, ese Consejo tiene la obligación de hacer ese documento que servirá de pauta para la política pública de combate a la discriminación, a erradicar la discriminación”, precisó.

El Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en Jalisco duró varios años sin conformarse ni sesionar y ahora podrá hacerlo sin obstáculo alguno.

Entre las líneas de acción del Copred están la atención de personas migrantes y en situación de movilidad, personas que viven con VIH, así como personas privadas de la libertad y en proceso de reinserción social, con énfasis en derribar barreras laborales.

El Copred trabaja en la integración de diagnósticos ya existentes elaborados por la Universidad de Guadalajara (UdeG), el DIF Jalisco y la Comisión Estatal Indígena (CEI).