Brújula Pública: Debilidad institucional

Rodolfo Aceves Jiménez

La sincronización y complementariedad de los instrumentos de planeación en el ámbito de la seguridad pública mexicana representan un desafío técnico e institucional de primer orden para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El análisis comparativo entre el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 y el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2025-2030 revela brechas operativas y conceptuales sustanciales que dificultan la alineación integral de las políticas de pacificación en México. Mientras que el diseño del programa sectorial establece un marco de actuación macroinstitucional con una temporalidad que abarca desde los albores de la administración actual, el programa nacional, al publicarse con posterioridad, genera una disonancia temporal y de cobertura que requiere ajustes inmediatos para evitar duplicidades o vacíos en el despliegue del estado. La principal carencia detectada en el programa nacional radica en la falta de una traducción operativa directa de las actividades y líneas de acción detalladas que componen la estrategia sectorial, perdiéndose en ocasiones el vínculo entre la planeación de gabinete y la realidad territorial.

Un primer elemento ausente en el instrumento nacional es, la especificación detallada de los mecanismos de articulación con las corporaciones policiacas de las entidades federativas y los municipios, de una forma compatible con las metas sectoriales. El programa sectorial dispone de líneas de acción muy precisas sobre la distribución de recursos federales condicionados a la certificación policial y al fortalecimiento tecnológico de las fiscalías locales. En contraste, el programa nacional adolece de un diseño metodológico que obligue a los tres órdenes de gobierno a unificarse bajo los mismos indicadores de desempeño operativos, omitiendo la obligatoriedad regulatoria de ciertos estándares que el sectorial sí exige para el mejoramiento de las corporaciones civiles de proximidad. Esto provoca que el programa nacional funcione más como un catálogo de buenas intenciones y diagnósticos estadísticos que como un manual de ejecución vinculante para las policías estatales.

Asimismo, el tratamiento del sistema penitenciario y la reinserción social muestra divergencias críticas que impiden un acoplamiento perfecto. La planeación sectorial señala actividades puntuales para el control integral de los centros federales de readaptación social, haciendo hincapié en la infraestructura tecnológica avanzada, la inteligencia penitenciaria para desarticular bandas delictivas que operan desde el interior de los penales y los convenios laborales formales para los internos. Pero el programa nacional aún cuando aborda la problemática penitenciaria desde una óptica abstracta de derechos humanos y bienestar general, carece de la definición de procesos logísticos y presupuestarios específicos requeridos para la modernización de los sistemas de videovigilancia y los bloqueos de señal celular en las prisiones. Esta falta de aterrizaje técnico imposibilita que los administradores de los centros penitenciarios traduzcan las directrices nacionales en protocolos diarios homologados con los objetivos sectoriales.

Otro aspecto fundamental donde el programa nacional se queda corto frente al sectorial es el enfoque transversal de género, la interculturalidad y la atención diferenciada a grupos en situación de vulnerabilidad. Si bien el texto nacional menciona de manera reiterada la protección a las mujeres y las minorías en su diagnóstico delictivo, no incorpora las actividades de capacitación especializada ni los protocolos obligatorios de actuación policial con perspectiva de género que el programa sectorial detalla con minuciosidad. El instrumento sectorial mandata la creación y el fortalecimiento de unidades de policía especializadas en violencia de género y la armonización de bases de datos sobre violencia feminicida, elementos operativos que el programa nacional omite detallar en su cuerpo programático, limitándose a enunciar objetivos generales de reducción del delito sin proveer las herramientas metodológicas para las fuerzas policiales en el terreno.

En el ámbito de la gestión integral de riesgos y la protección civil, la desconexión se hace aún más evidente. El programa sectorial integra de forma orgánica las acciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, enlazando la seguridad pública con la resiliencia comunitaria ante desastres naturales o antrópicos. Sin embargo, el programa nacional relega estas actividades a un plano secundario, concentrándose y pareciera que está desviándose casi con exclusividad en el combate frontal al crimen organizado transnacional así como los delitos de alto impacto y alejándose de los procesos de coordinación o respuesta ante desastres. Para lograr un ajuste armónico, el programa nacional debe incorporar las líneas operativas del sectorial referentes a los sistemas de alerta temprana, la actualización de los atlas de riesgo municipales y los planes de respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad pública en tareas de auxilio a la población civil.

Finalmente, la vertiente de la inteligencia y la investigación delictiva sufre de un desfase procedimental. Mientras el programa sectorial detalla cómo se deben interconectar las bases de datos de las dependencias civiles con la Guardia Nacional y las fiscalías mediante plataformas tecnológicas unificadas, el programa nacional propone la coordinación interinstitucional como un concepto teórico.

Faltan en el instrumento nacional las actividades de blindaje tecnológico, ciberseguridad institucional y los esquemas de intercambio de información en tiempo real que permiten ejecutar las metas de persecución del delito trazadas por la planeación sectorial. Para subsanar estas deficiencias, es imperativo realizar una reingeniería del programa nacional que traduzca cada objetivo en metas cuantificables, asignando responsabilidades específicas a cada órgano administrativo desconcentrado de la secretaría y vinculando el presupuesto operativo con el cumplimiento estricto de las actividades diseñadas originalmente en la estrategia sectorial de la presente administración.

Rodolfo Aceves Jiménez es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

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