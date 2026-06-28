Igualdad Animal: Love Veg presenta recetas de verano con alimentos de temporada

Igualdad Animal / ONG de defensa Animal

Con la llegada del verano también llegan los días más largos, el calor y las ganas de disfrutar comidas frescas, ligeras y llenas de sabor. Afortunadamente, esta temporada nos regala una gran variedad de frutas y verduras que alcanzan su mejor momento, convirtiéndose en los ingredientes ideales para preparar platillos deliciosos, nutritivos y accesibles.

Jitomates, calabazas, chícharos, ejotes, nopales, chayotes, mangos, melones y piñas son solo algunos de los alimentos de temporada que, además de aportar color y frescura a nuestros platillos, ofrecen una mayor concentración de nutrientes y un mejor sabor al cosecharse en su momento óptimo.

Elegir ingredientes de temporada también tiene beneficios para el bolsillo y el medio ambiente. Al haber mayor disponibilidad, suelen encontrarse a mejores precios en mercados locales y requieren menos recursos para su producción y transporte, favoreciendo una alimentación más sostenible.

Si buscas nuevas ideas para cocinar este verano, Love Veg México comparte 10 recetas elaboradas con alimentos de temporada, creadas para aprovechar al máximo los ingredientes frescos que ofrece esta época del año. Además, podrás descargar el recetario de forma gratuita y compartir estas deliciosas preparaciones con familiares y amigos, demostrando que la cocina vegetal puede ser sencilla, refrescante y llena de sabor.

Comer más alimentos de origen vegetal no solo aporta fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, también es una forma de cuidar el planeta y contribuir a reducir el impacto ambiental de nuestra alimentación, sin renunciar al sabor.

Este recetario gratuito incluye una selección de sopas, ensaladas, platos fuertes y postres, todos preparados con ingredientes de temporada. Es una invitación a aprovechar los recursos que el verano nos ofrece, disfrutar de una alimentación fresca y deliciosa, y al mismo tiempo contribuir a reducir el impacto medioambiental a través de una cocina basada en plantas.