Informan disminución de 39% de muertes en accidentes del transporte público

La Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) dio a conocer que en los últimos siete años, sus programas y acciones dieron como resultado la reducción en 39 por ciento de la cantidad de muertes relacionadas con unidades del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en comparación con el mismo periodo 2012-2018.

La dependencia estatal señaló que según sus registros, “del 2012 al 2018 fallecieron 333 personas en percances donde estuvo involucrado el transporte público en el AMG, mientras que del 2019 al 2025 la cifra se redujo a 203 personas”.

Agregó que “durante la administración anterior y el primer año de la presente, se redujeron 21 por ciento los fallecimientos de ciclistas, en comparación con la administración 2013 - 2018. Es decir, 27 fallecimientos del 2019 al 2025 en comparación con las 34 víctimas ciclistas del 2013 al 2018, en percances donde estuvo involucrado el transporte público en el AMG”.

“Cabe mencionar la reducción promedio de fallecimientos de ciclistas en los últimos siete años, en los que la media fue de 4, mientras que en el mismo periodo anterior, es decir, del 2012 al 2018 fue de 6″, indicó la SETRAN.

Nuevas unidades de transporte en Jalisco. SETRAN considera que una de las medidas que disminuyen percances es la implementación del sistema de recaudo electrónico en todas las unidades

Aseguró que “este avance responde al fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y reporte de la SETRAN, así como a las iniciativas destinadas a promover una cultura vial segura, sustentable y saludable para todas las personas usuarias de las vías” y que la “SETRAN refrenda su compromiso en fortalecer sus acciones para sumar más períodos con la Visión 0″.

Expuso que “la relevancia de estas cifras radica tomando en consideración el crecimiento poblacional y, por ende, de viajes realizados en el AMG, que asciende a más de 3 millones de viajes diarios en transporte público”.

PROGRAMAS QUE FAVORECEN LA DISMINUCIÓN

Entre los programas que influyen en la “disminución de percances y fatalidades destacan la implementación del sistema de recaudo electrónico en todas las unidades del transporte público, toda vez que evitan distracciones del operador al recibir efectivo y otorgar cambios”, aseguró SETRAN.

Aparte, “la capacitación de los operadores ha sido fundamental para lograr esta disminución, enfocada en la mejora de sus habilidades y en la sensibilización respecto a los factores de riesgo en materia de seguridad vial”.

Recordó que “una de las más recientes e importantes, efectuada apenas el pasado mes de mayo”, fue en la que 85 conductores participaron en el taller teórico- práctico de movilidad segura y conducción responsable, impartido por la SETRAN.

Explicó que “También están activos los operativos constantes de control y vigilancia, en las cuales se revisa a las personas conductoras de transporte público para detectar consumo de alcohol u otras sustancias”.

Añadió la dependencia que “de manera complementaria, se supervisan los puntos detectados como más problemáticos, en los que históricamente se han presentado la mayor cantidad de incidentes; esto a fin de actuar de manera preventiva y lograr su reducción significativa”.

La SETRAN señaló que reafirma su compromiso de generar condiciones que permitan una mayor seguridad vial para las personas alrededor del transporte público y que invita a la ciudadanía a reportar situaciones de riesgo a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte, en Facebook (@SecretariadeTrasnporteJal) y X (@TransporteJal).

FUENTES DE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR SETRAN

Los datos se obtuvieron de la Fiscalía del Estado de Jalisco (Dirección de Hechos de Sangre, Tránsito y Transporte Público), del Extracto Homologado General de Novedades de Relevancia de la Comisaría Vial y de los Reportes de Accidentes del Transporte Público de la Dirección General Jurídica.

Se consideran los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.No se incluyen las muertes asociadas a Tren Ligero y vehículos con placa federal.

La información de este reporte no determina responsabilidades legales ni sustituye los peritajes correspondientes; la inclusión de un evento en este registro no asume la culpabilidad de la persona operadora o la empresa concesionaria.