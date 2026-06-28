Tlaquepaque aprueba reglamento para atención a familias de personas desaparecidas

La Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprobó el reglamento de Atención y Acompañamiento a las Víctimas Directas e Indirectas por Desaparición Forzada de Personas o Desaparición Cometida por Particulares, una nueva normativa que todavía deberá ser ratificada por el pleno municipal.

La propuesta, presentada por el regidor Julio Osvaldo García Santana y avalada por la comisión que preside la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura, plantea la creación de un marco legal para brindar atención integral y especializada a personas afectadas por este delito, al considerar que la desaparición de personas constituye una grave violación a los derechos humanos.

El reglamento reconoce la necesidad de proteger derechos como la libertad, la integridad y la seguridad personal, además del acceso a la justicia y la seguridad jurídica.

También retoma el análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que identifica la desaparición de personas como un fenómeno agravado por la violencia, la impunidad, la corrupción y la colusión de servidores públicos con grupos delictivos.

La normativa establece mecanismos de coordinación entre las distintas dependencias municipales para ofrecer ayuda humanitaria, asesoría jurídica, atención psicológica, servicios médicos y acompañamiento social con un enfoque de derechos humanos.

Prevé la colaboración con autoridades estatales y federales para fortalecer las labores de búsqueda, localización y protección de personas desaparecidas.

Si el dictamen recibe el respaldo del pleno del Ayuntamiento, el municipio contará con un instrumento legal para institucionalizar la atención y el acompañamiento a las víctimas directas e indirectas durante los procesos de búsqueda y acceso a la justicia.