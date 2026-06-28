Leyendas de Chivas golean, pero ceden el trofeo a los papás de Zapopan en “Un Día Padrísimo”

La Unidad Deportiva Tabachines fue sede de la tercera edición de “Un Día Padrísimo”, un encuentro amistoso que reunió a exjugadores del Club Deportivo Guadalajara y padres de familia de Zapopan en una jornada marcada por el futbol, la convivencia y el reconocimiento al papel de los padres dentro de las familias zapopanas.

El evento, organizado por la Dirección de Contacto Ciudadano de la Coordinación General de Cercanía Ciudadana de Zapopan, tuvo como objetivo fortalecer los lazos familiares y comunitarios mediante actividades recreativas y deportivas.

En representación del alcalde Juan José Frangie, la coordinadora general de Cercanía Ciudadana, Ana Isaura Amador Nieto, agradeció la participación de las familias asistentes y destacó la importancia de generar espacios que fomenten la unión y la convivencia.

Por su parte, el director de Contacto Ciudadano, Vladimir Rico Tostado, informó que la convocatoria tuvo una amplia respuesta ciudadana, con más de 900 personas registradas provenientes de más de 260 colonias del municipio.

Entre las figuras que participaron en el encuentro estuvieron Ramón Ramírez, Camilo Romero, Isaac “Cone” Brizuela, Sergio Rodríguez, Joel “Tiburón” Sánchez, Michelle Vázquez, Omar Esparza y Amaury Ponce, quienes integraron el equipo de Leyendas del Guadalajara.

El partido comenzó con intensidad y fue Ramón Ramírez quien abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro. Al final, las Leyendas del Guadalajara se impusieron por marcador de 10-3 ante los papás de Zapopan.

Sin embargo, al concluir el encuentro, los exfutbolistas entregaron el trofeo y las medallas al equipo de padres de familia como reconocimiento a su esfuerzo, entusiasmo y participación en la cancha.

Además del partido, las familias disfrutaron de diversas actividades como batucada, zona deportiva y área de alimentos, convirtiendo a la Unidad Tabachines en un espacio de celebración para personas de todas las edades.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Zapopan busca impulsar el deporte como herramienta de integración social y fortalecer la convivencia entre las familias del municipio.