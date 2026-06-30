Brigada Forense del IJCF realizará toma de muestras de ADN en Ocotlán

. Familias de personas desaparecidas podrán acudir a la Brigada Forense en Ocotlán para entrevistas y toma de muestras de ADN.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) instalará una Brigada Forense en la Casa de la Cultura de Ocotlán los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de julio, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, para atender a familias de personas desaparecidas mediante entrevistas contextuales y toma de muestras de ADN.

Las familias interesadas podrán agendar cita previa mediante llamada telefónica o mensaje de WhatsApp al número 3314-11-2215, ya que el proceso de atención tiene una duración aproximada de dos horas por familia, lo que permite brindar un servicio ordenado y personalizado.

Jessica Gutiérrez, coordinadora de la Brigada Forense del IJCF, explicó que el objetivo es recabar información documental y genética de familiares directos —madre, padre, hijas o hijos— para fortalecer los procesos de identificación humana. Los perfiles obtenidos serán cotejados con las bases de datos institucionales de personas fallecidas sin identificar.

La brigada atenderá a familias de Ocotlán y de municipios de la región Ciénega, como Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey.

El servicio es gratuito y no requiere denuncia previa por desaparición. Los requisitos incluyen presentar identificación oficial vigente con fotografía; en el caso de menores de edad, la CURP. Se recomienda llevar fotografías recientes de la persona desaparecida que permitan apreciar con claridad sus características físicas.