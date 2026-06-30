Entrega MP, cadáver de turista muerto por un cocodrilo en Vallarta

PC Jalisco

El turista que murió tras ser atacado por un cocodrilo en playas de Puerto Vallarta, fue identificado y entregado a sus familiares por el Ministerio Público perteneciente a la Vicefiscalía Regional.

Irving Mauricio “N”, de 28 años de edad, tenía domicilio en la Ciudad de México, según confirmó la Fiscalía de Jalisco.

El incidente que cobró la vida del joven capitalino ocurrió en la playa de un hotel, en Marina Vallarta, el viernes pasado cerca de las 18:30 horas, cuando de súbito el reptil atacó al muchacho y lo metió mar adentro.

Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, con apoyo de efectivos de Secretaría de Marina, se dieron a la tarea de buscar al joven, el cual apareció muerto al día siguiente en las inmediaciones del estero Boca Negra.

Según reportes periodísticos el fallecido presentaba heridas por las mordeduras del animal pero no estaba mutilado.

Las autoridades locales piden a los turistas tomar en cuenta la señalización de las zonas en donde es recurrente la proximidad de ese tipo de fauna sobre todo durante la temporada de lluvias.

Se ha dicho que las tormentas elevan los niveles de agua en ríos esteros y canales, lo que implica que los reptiles se muevan a las de playas.