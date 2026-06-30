Regularizan 25 centros de rehabilitación en Tlaquepaque tras más de una década de rezago

Un total de 25 centros de rehabilitación de San Pedro Tlaquepaque obtuvieron su registro ante el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA), luego de un proceso de revisión y regularización realizado por el Consejo Municipal Contra las Adicciones (COMUCAT).

De acuerdo con el Ayuntamiento, el proceso incluyó inspecciones en los centros para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en aspectos como documentación, infraestructura, medidas de seguridad y expedientes clínicos.

El director del COMUCAT, Juan Javier Orozco Flores, informó que las revisiones permitieron detectar áreas de oportunidad y establecer un programa de acompañamiento para que los establecimientos cumplieran con los requisitos legales y operativos necesarios para obtener el registro estatal.

Como parte de este proceso también se capacitó a 213 personas responsables de la atención en los centros de rehabilitación. Los cursos abordaron temas relacionados con la regularización de los establecimientos, protección civil, medidas de seguridad, aspectos ambientales, responsabilidades administrativas y la integración de la documentación requerida por el CESMA.

Además de la capacitación, el COMUCAT brindó asesoría técnica durante el proceso de regularización para que los centros concluyeran el trámite de registro.

Según el gobierno municipal, se trata del primer proceso de regularización de esta magnitud realizado en más de diez años en el municipio.