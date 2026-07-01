Bosque La Primavera recibe más de 30 solicitudes para Jornadas de Reforestación 2026

El OPD Bosque La Primavera recibió más de 30 solicitudes de grupos interesados en participar en las Jornadas de Reforestación 2026, con el objetivo de fortalecer la restauración ecológica e impulsar la participación ciudadana en la conservación de este ecosistema.
Las solicitudes se distribuyeron en 52 jornadas de reforestación, con la participación de más de 3 mil voluntarios en 41 hectáreas de siete parajes del bosque. Durante julio, agosto y la primera semana de septiembre, brigadistas especializados acompañarán a los voluntarios en la plantación de 25 mil árboles, aprovechando el temporal de lluvias.
El encargado del OPD, Gabriel Vázquez, explicó que las áreas seleccionadas no corresponden a zonas afectadas por incendios recientes, ya que es necesario esperar al menos dos años para evaluar la regeneración natural antes de intervenir. Previo a la reforestación, el personal analiza la distribución y densidad de especies para garantizar el equilibrio del ecosistema.
Estas acciones buscan fortalecer la resiliencia del bosque, favorecer la infiltración de agua para la recarga de acuíferos y conservar la biodiversidad. Además, las jornadas representan una valiosa herramienta para vincular a la ciudadanía con la conservación del medio ambiente.
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