Entregan al MP a 10 detenidos por desmanes tras triunfo de México ante Ecuador

La Fiscalía de Jalisco tiene a su disposición a diez personas que fueron detenidas por la serie de desmanes desatados la noche del martes 30 de junio luego del silbatazo final del partido del Mundial 2026, entre las selecciones de México y Ecuador.

En total fueron 20 detenciones realizadas entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, por medio de un operativo entre la Comisaría de Guadalajara, la Policía de Jalisco y la Guardia Nacional; sin embargo, diez de los arrestados están señalados sólo por faltas administrativas debido a que alteraban el orden, mientras que los diez restantes presuntamente sí incurrieron en conductas delictivas.

La Policía del Estado señaló que los acusados por conductas administrativas, alteraban el orden, en tanto que por su parte, la Fiscalía de Jalisco precisó que recibió a nueve detenidos señalados por su posible participación en el delito de daño en las cosas y uno más, por lesiones en agravio de policías.

Los desmanes tras el triunfo de la Selección Mexicana de futbol se suscitaron principalmente en el Centro Histórico de Guadalajara, en donde cientos de fanáticos arremetieron en contra de los cristales de comercios.

En las reyertas, dos policías de Guadalajara resultaron heridos; uno con traumatismo cráneo-encefálico y otro por contusión en la nariz. Ambos fueron atendidos por paramédicos y según se dijo, están fuera de peligro.

Una vez que le fueron entregados los diez detenidos por probables conductas delictivas, el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, tiene un plazo de 48 horas para definir la situación legal de los implicados.