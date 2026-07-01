Localizan a 3 muertos y 2 heridos; se presume son desaparecidos de Zapotiltic

FOTO: Google Maps

En la delegación de Huescalapa, municipio de Zapotiltic, al sur de Jalisco, se suscitó un caso de desaparición masiva, pues se sabe que un comando privó de la libertad a aproximadamente 11 personas, de las que dos mujeres adultas y una niña pudieron escapar y pedir ayuda en Tlaquepaque; mientras que la madrugada de este miércoles 1 de julio, fueron encontrados tres cadáveres y dos hombres heridos, de quienes se presume forman parte del total de víctimas.

De acuerdo con información extraoficial, una mujer de 38 años, otra de 18 y una niña de 4, fueron sustraídas por la fuerza de una finca en Huescalapa el pasado lunes 29; además, ocho personas del sexo masculino también fueron privadas de la libertad en dicha delegación.

Las dos adultas y la pequeñita estuvieron incomunicadas en una huerta de aguacate de donde lograron salir y caminar hasta una carretera, en donde un camionero las auxilió acercándolas a la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, situada a unos 150 kilómetros del lugar en donde fueron privadas de la libertad.

De ahí las tres llegaron a pedir ayuda al DIF de ese municipio, por lo que personal del ayuntamiento las atendió.

APARECEN CINCO; TRES ESTÁN MUERTOS

La madrugada del miércoles 1 de julio se reportó la localización de tres personas sin vida y dos lesionadas en la brecha a la comunidad de La Becerrera, en Huescalapa, municipio de Zapotiltic.

Según información periodística, los heridos fueron trasladados a Ciudad Guzmán para que recibieran atención médica.

Como ya se indicó, se presume que las cinco personas son víctimas de la desaparición masiva en Huescalapa.

Peritos forenses participaron en levantamiento de los 3 cadáveres en Huescalapa. FOTO: Noticiero Tamazula

FISCALÍA SÓLO TIENE DENUNCIA POR DOS DESAPARECIDOS

En relación con el caso, la Fiscalía de Jalisco informó de manera oficial que tiene conocimiento de dos hombres cuya desaparición se denunció el martes 30 de junio.

Agregó que agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación desplegaron las primeras indagatorias para esclarecer el caso del municipio de Huescalapa.

“Aunque de manera oficial esta representación social cuenta únicamente con la denuncia por la desaparición de los dos masculinos referidos, las líneas de investigación se mantienen abiertas para determinar si otras personas pudieron haber sido privadas de su libertad durante los mismos hechos”, señaló la dependencia estatal.

Sobre los tres fallecidos y los dos heridos encontrados en la brecha a La Becerrera, la Fiscalía no se ha pronunciado.