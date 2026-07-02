Fiscalía: no existe el cadáver que buscadoras dicen haber encontrado en Tlajomulco

La Fiscalía del Estado de Jalisco aseguró que no existe registro del presunto hallazgo de un cuerpo en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, como fue denunciado por un colectivo de madres buscadoras a través de redes sociales.

José Luis Escamilla, jefe de Comunicación Social de la dependencia, informó que, tras la publicación realizada por este medio, se realizó una revisión interna tanto en la Fiscalía como en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), sin que se encontrara algún reporte relacionado con ese caso. Agregó que durante la presente semana no se registró ningún servicio por el hallazgo de un cuerpo en ese municipio.

Escamilla, quien se puso en contacto con este diario para fijar la postura oficial, señaló que algunos reportes difundidos por colectivos pueden contener información que aún no ha sido corroborada por las autoridades.

Respecto a los videos compartidos por las madres buscadoras, en los que presuntamente se observa el cuerpo de un hombre, indicó que no es posible confirmar su autenticidad o ubicación. Añadió que el material podría corresponder a un hecho ocurrido en otra fecha o incluso en otro municipio o estado, por lo que, sin una verificación en el lugar, no es posible establecer su origen.

Con ello, la Fiscalía mantiene que no existe evidencia ni registro oficial que confirme el hallazgo denunciado por el colectivo en Lomas del Mirador.