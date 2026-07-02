Firman escrituras del predio donde Chapala tendrá nueva Unidad de Medicina Familiar

El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre y el delegado del IMSS, Marco Antonio Hernández Carrillo.

El Gobierno Municipal de Chapala firmó las escrituras que formalizan la donación del predio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde será construida la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF), en ese municipio.

El acto protocolario se llevó a cabo en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Chapala, con la presencia del presidente municipal, Alejandro Aguirre Curiel; el titular de la Delegación del IMSS en Jalisco, Marco Antonio Hernández Carrillo y el Secretario General del Ayuntamiento, Rubén Salcedo;

El terreno donado cuenta con una superficie aproximada de siete mil metros cuadrados y se ubica en la esquina de las calles Chacaltita, Isla del Presidio y Los Maestros, en la colonia Colinas del Lago. La inversión calculada para este proyecto asciende a 250 millones de pesos.

La futura Unidad de Medicina Familiar contará con cinco consultorios de medicina familiar y dos consultorios de Atención Médica Continua, infraestructura que sustituirá a la actual Unidad de Medicina Familiar No. 40, permitiendo ampliar significativamente la capacidad de atención y ofrecer servicios médicos de mayor calidad para las familias de Chapala y de la región.

La nueva unidad médica del IMSS en Chapala forma parte de un grupo muy reducido de obras autorizadas a escala nacional, ya que únicamente cuatro Unidades de Medicina Familiar fueron aprobadas en todo el país, siendo Chapala el único municipio de Jalisco beneficiado con una de ellas.

El delegado del IMSS en Jalisco, Marco Antonio Hernández Carrillo, subrayó que este es el primer proyecto de medicina familiar que se firma en Jalisco.

Por su parte, el presidente municipal Alejandro Aguirre Curiel subrayó que este logro es resultado de varios años de gestión y agradeció al IMSS la próxima construcción de la nueva unidad familiar.

Como antecedente, el 22 de diciembre de 2025, la Delegación del IMSS en Jalisco notificó que el Consejo Técnico del Instituto aprobó la aceptación de la donación del predio realizada por el Ayuntamiento de Chapala y confirmó la autorización del presupuesto para la construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar.