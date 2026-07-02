La presidenta de Tlaquepaque no se opone a asociación mixta para obras del SIAPA

Laura Imelda Pérez Segura acudió al Congreso para atestiguar el regreso del legislador Alejandro Puerto a las filas de Morena.

Ante la posibilidad de que el gobierno de Jalisco quiera realizar una asociación público-privada (inversión mixta) para llevar a cabo obras de infraestructura para el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y con ello resolver la crisis de calidad del agua, la presidenta de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, no se opone a ello.

Sin embargo, pidió a los diputados locales que tengan mucho cuidado que esa asociación con alguna empresa, no signifique privatizar alguna área del SIAPA o convertir la inversión en un negocio para el particular.

“Pero eso es bien diferente a que se lucre con una obra, se cobre la obra, se lucre con la obra, se rente, eso es bien distinto. A eso es a lo que hay que poner atención, que ese esquema que se proponga -que no lo conozco, no doy por hecho- que no sea en términos lucrativos, que no sea un negocio pues -para ser más claros”, dijo.

Pérez Segura visitó el Congreso local para atestiguar el regreso del diputado Alejandro Puerto a las filas de Morena y dialogó del tema con el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa.

La presidenta municipal de Tlaquepaque explicó que en su municipio hay alrededor de 100 colonias con problemas por la mala calidad del agua.

“Son muchísimas, yo consideraría que alrededor de 100, lo han denunciado de manera muy clara. Algunas de ellas con muestras, hoy me presentan los frascos. Es muy frustrante, porque no está totalmente en nuestras manos, pero tampoco nos alejamos de ello, por eso vamos a seguir insistiendo y es bueno que se discutan estos temas aquí en el Congreso”, dijo.

Pérez Segura forma parte del Consejo de Administración del SIAPA y dijo que hace tiempo no se realizan sesiones, sin embargo, ese tema debe abordarse ya. Tlaquepaque exige soluciones, agregó.

“Permanentemente (estamos al pendiente del tema), porque nosotros estamos en territorio. Tenemos alrededor de 60% o 65% del territorio que es zona SIAPA, territorio en el que hemos estado interviniendo, invirtiendo, desde el inicio de la Administración, con reparación de drenaje, de redes, conexiones, en fin, pipas, cisternas, justamente por esta problemática, entonces, sí, tenemos perfectamente mapeado donde la gente señala, denuncia y comprueba la mala calidad del agua. Primero fue el desabasto, los cortes, la mala calidad y hoy denuncias más graves, incluso”, precisó.

La alcaldesa de Tlaquepaque explicó que su gobierno hace propuestas y ha hecho denuncias legales para que se corrijan descargas ilegales, es decir, el gobierno municipal está atento al tema.