Tlajomulco realiza primera macrobrigada de limpieza en la Laguna de Cajititlán

El Gobierno de Tlajomulco puso en marcha la primera macrobrigada de limpieza de la Laguna de Cajititlán, una jornada en la que participaron pescadores, brigadistas del programa Siempre Hay Chamba, personal de Servicios Públicos, Protección Civil y otras dependencias municipales.

Las labores se realizaron en los embarcaderos de San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista, Cuexcomatitlán y Cajititlán, donde se retiró lirio acuático, basura, material de arrastre y piedras que dificultaban la operación de las embarcaciones.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la recuperación del vaso lacustre requiere la participación conjunta de autoridades y habitantes de la ribera.

“El día de hoy por primera vez estaremos haciendo una brigada colectiva, una brigada donde se involucra el programa Siempre Hay Chamba, pero también se involucra Protección Civil, desde luego todas y todos nuestros amigos lancheros, pescadores. Se va a hacer limpieza, limpieza de lirio alrededor de los muelles, se va a retirar la piedra en los muelles para que las lanchas puedan estar seguras. Toda la basura que trae consigo ahorita el tiempo de aguas que llega a la laguna, retirar el tema de la basura y pues ver qué otros temas en los que se pueda contribuir. Esto con un solo objetivo, de seguir avanzando en la recuperación de nuestra laguna”.

Brigada Cajititlán (Gobierno Tlajomulco)

En la jornada participaron 192 pescadores organizados en cooperativas, quienes colaboraron en las labores de saneamiento.

El alcalde informó que el municipio mantiene una estrategia para la recuperación de la laguna que contempla acciones de saneamiento de aguas residuales, la instalación de nuevos aireadores, el uso de maquinaria para retirar lirio acuático y apoyos para las cooperativas pesqueras.

Por su parte, la coordinadora general de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Sandoval Martínez, explicó que los brigadistas participantes recibieron un apoyo de 600 pesos en vales del programa Tlajo Vale al concluir la jornada.

“Es un programa que nos permite hacer economía solidaria, acercar a las y los ciudadanos la posibilidad de que nos ayuden, porque creo que eso es algo bien importante: hacer corresponsabilidad y que nos ayuden al gobierno municipal a realizar estas funciones, que en equipo salen mucho mejor... al final de la jornada del día de hoy recibirán un Tlajo Vale por 600 pesos”.