Madres buscadoras ratifican: sí había cadáver del que la Fiscalía negó existencia

El cuerpo localizado en Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, fue identificado como Wilfredo Reyes Herrera, quien además era familiar de una integrante de un colectivo de madres buscadoras y formaba parte del registro de la comisión de búsqueda.

Wilfredo Reyes Herrera (Colectivo madres buscadoras de Jalisco)

De acuerdo con las buscadoras, el hombre había sido reportado como desaparecido desde el 27 de junio y fue localizado el martes 29 tras una llamada anónima que las alertó sobre la presencia de un cuerpo en la zona. Las integrantes del colectivo aseguran que dieron aviso a las autoridades, aunque éstas tardaron varias horas en acudir al sitio.

Aunque la Fiscalía de Jalisco informó previamente que no existía registro del hallazgo en sus expedientes ni en el Servicio Médico Forense, las madres buscadoras reiteraron que el cuerpo sí fue encontrado y señalaron que, aunque el caso no llegó a los registros de la Fiscalía, el hallazgo ocurrió y la víctima ya fue identificada.