Tlajomulco extenderá actividades del Mes del Orgullo durante julio y agosto

Tlajomulco anunció una agenda de actividades por el Mes del Orgullo y la Diversidad que se desarrollará durante julio y agosto, con foros, capacitaciones y actividades artísticas dirigidas a promover la inclusión y prevenir la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+.

La directora de Diversidad Sexual del municipio, Fabiola Martínez, explicó que uno de los ejes del programa consiste en trabajar con empresas privadas para fortalecer entornos laborales incluyentes. Las capacitaciones se realizan en coordinación con las ferias del empleo organizadas por la Dirección de Promoción al Empleo.

“Fíjate que lo combinamos junto con las ferias del empleo, que se hacen en coordinación con la Dirección de Promoción al Empleo. ¿Qué hacemos? Tratar de buscar empresas que realmente sean inclusivas para posteriormente brindarles una capacitación. Hemos encontrado en las empresas gente de la población LGBT que ahí mismo nos ha dicho: ‘Es que yo me siento así y así’; entonces nos acercamos y ya les brindamos un apoyo mayor”, señala.

Las empresas dicen: ‘Es que yo no sabía’; entonces está padrísimo que entiendan que las empresas son espacios seguros y que desde el Gobierno de Tlajo vamos a estar trabajando, por la encomienda de nuestro presidente Gerardo Quirino, en generar espacios seguros para todas, todos y todes", explicó Fabiola Martínez”, añade la directora.

Tlajo actividades LGBT+ (Gobierno Tlajomulco)

La agenda también contempla actividades en el Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajo), donde se impartirán foros y charlas sobre salud y diversidad para la comunidad estudiantil, además de encuentros abiertos al público. El calendario completo podrá consultarse en los canales oficiales del Ayuntamiento.

Como parte de las actividades públicas, el 25 de julio se realizará la marcha LGBTIQ+ de Tlajomulco. El contingente partirá a las 16:00 horas desde la antigua estación del tren con destino a la plaza principal, donde habrá actividades para las y los asistentes.

La Dirección de Diversidad Sexual informó que las capacitaciones para personal del servicio público y de la iniciativa privada se realizan de manera permanente durante todo el año y no se limitan a las actividades del Mes del Orgullo.