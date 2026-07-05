Recomienda Subsecretaría de Derechos Humanos a personas con discapacidad optar por espacios FIFA Fan Fest™ ante próximo evento masivo

Con el objetivo de garantizar la seguridad, inclusión y protección de las personas con discapacidad (PCD) durante las celebraciones públicas, el Gobierno de Jalisco, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, emitió un llamado a este sector de la población y sus familias para planificar su asistencia en entornos seguros.
La recomendación prioritaria es acudir a las sedes oficiales del FIFA Fan Fest™ Guadalajara, explanada de Plaza de las Américas y Vibra Jalisco en el Auditorio Benito Juárez, espacios que cuentan con infraestructura de accesibilidad universal, áreas especializadas y personal capacitado.
En contraste, la Glorieta Minerva proyecta una concentración de aproximadamente 120 mil personas, sin áreas reservadas ni infraestructura preferencial, lo que incrementa riesgos de movilidad y evacuación en caso de emergencia.
Asimismo, bajo criterios de gestión de riesgos, se informó que el ingreso a las sedes oficiales estará permitido únicamente a niñas y niños mayores de 3 años.
Protocolo de Prevención y Autoprotección (Zona Minerva)
- Acompañamiento estratégico: acudir con persona de apoyo para desplazamientos o eventualidades.
- Planeación de accesos: identificar previamente entradas, salidas, módulos médicos y puntos de reunión.
- Anticipación e instalación: llegar temprano y ubicarse en áreas laterales con mayor margen de maniobra.
- Flujo vial: mantener libres rutas de circulación y evitar zonas de bloqueo peatonal.
- Enlace y comunicación: portar celular con batería completa, compartir ubicación en tiempo real y acordar punto de encuentro.
Especificaciones técnicas por tipo de apoyo y condición
- Movilidad y ayudas técnicas: revisar estado de sillas de ruedas, bastones, andaderas o prótesis.
- Discapacidad visual: acudir con persona guía y herramientas habituales de orientación.
- Discapacidad auditiva: mantener comunicación visual con acompañante y acordar señas básicas con personas cercanas.
- Condiciones de sensibilidad estímulo: evaluar permanencia en caso de alta sensibilidad a ruido, luces o multitudes, priorizando perímetros menos concurridos.
- Salud e insumos: portar medicamentos prescritos, apoyos técnicos, asegurar hidratación y ropa adecuada.
Atención y Respuesta a Emergencias
Ante empujones, movimientos bruscos o cualquier situación que comprometa la integridad, se instruye a replegarse hacia zonas laterales de menor densidad y solicitar apoyo inmediato al personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos o la Secretaría de Seguridad del Estado.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de Jalisco reitera que el cumplimiento de estas recomendaciones busca salvaguardar el derecho a una vida libre de riesgos y garantizar una convivencia ordenada, segura e incluyente para todas y todos.