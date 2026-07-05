Recomienda Subsecretaría de Derechos Humanos a personas con discapacidad optar por espacios FIFA Fan Fest™ ante próximo evento masivo

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Con el objetivo de garantizar la seguridad, inclusión y protección de las personas con discapacidad (PCD) durante las celebraciones públicas, el Gobierno de Jalisco, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, emitió un llamado a este sector de la población y sus familias para planificar su asistencia en entornos seguros.

La recomendación prioritaria es acudir a las sedes oficiales del FIFA Fan Fest™ Guadalajara, explanada de Plaza de las Américas y Vibra Jalisco en el Auditorio Benito Juárez, espacios que cuentan con infraestructura de accesibilidad universal, áreas especializadas y personal capacitado.

En contraste, la Glorieta Minerva proyecta una concentración de aproximadamente 120 mil personas, sin áreas reservadas ni infraestructura preferencial, lo que incrementa riesgos de movilidad y evacuación en caso de emergencia.

Asimismo, bajo criterios de gestión de riesgos, se informó que el ingreso a las sedes oficiales estará permitido únicamente a niñas y niños mayores de 3 años.

Protocolo de Prevención y Autoprotección (Zona Minerva)

Acompañamiento estratégico : acudir con persona de apoyo para desplazamientos o eventualidades.

: acudir con persona de apoyo para desplazamientos o eventualidades. Planeación de accesos : identificar previamente entradas, salidas, módulos médicos y puntos de reunión.

: identificar previamente entradas, salidas, módulos médicos y puntos de reunión. Anticipación e instalación : llegar temprano y ubicarse en áreas laterales con mayor margen de maniobra.

: llegar temprano y ubicarse en áreas laterales con mayor margen de maniobra. Flujo vial : mantener libres rutas de circulación y evitar zonas de bloqueo peatonal.

: mantener libres rutas de circulación y evitar zonas de bloqueo peatonal. Enlace y comunicación: portar celular con batería completa, compartir ubicación en tiempo real y acordar punto de encuentro.

Especificaciones técnicas por tipo de apoyo y condición

Movilidad y ayudas técnicas : revisar estado de sillas de ruedas, bastones, andaderas o prótesis.

: revisar estado de sillas de ruedas, bastones, andaderas o prótesis. Discapacidad visual : acudir con persona guía y herramientas habituales de orientación.

: acudir con persona guía y herramientas habituales de orientación. Discapacidad auditiva : mantener comunicación visual con acompañante y acordar señas básicas con personas cercanas.

: mantener comunicación visual con acompañante y acordar señas básicas con personas cercanas. Condiciones de sensibilidad estímulo : evaluar permanencia en caso de alta sensibilidad a ruido, luces o multitudes, priorizando perímetros menos concurridos.

: evaluar permanencia en caso de alta sensibilidad a ruido, luces o multitudes, priorizando perímetros menos concurridos. Salud e insumos: portar medicamentos prescritos, apoyos técnicos, asegurar hidratación y ropa adecuada.

Atención y Respuesta a Emergencias

Ante empujones, movimientos bruscos o cualquier situación que comprometa la integridad, se instruye a replegarse hacia zonas laterales de menor densidad y solicitar apoyo inmediato al personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos o la Secretaría de Seguridad del Estado.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de Jalisco reitera que el cumplimiento de estas recomendaciones busca salvaguardar el derecho a una vida libre de riesgos y garantizar una convivencia ordenada, segura e incluyente para todas y todos.