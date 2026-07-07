Alumnos cuestionan permanencia de León “N” en CUCSH; califican de “tibio” el posicionamiento de la universidad

La indignación por el caso de León “N”, señalado públicamente por presunto maltrato, tortura y asesinato de perros que habría adoptado, también alcanzó a la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde estudiantes y egresados cuestionaron que el académico haya permanecido durante años impartiendo clases pese a las constantes inconformidades en su contra.

En redes sociales, alumnos aseguraron que el profesor era uno de los docentes más cuestionados del centro universitario debido a presuntas faltas administrativas, ausencias recurrentes, un desempeño deficiente en el aula y conflictos con estudiantes. Incluso, algunos afirmaron que en diversas ocasiones solicitaron su salida, sin que ésta se concretara.

Tras hacerse públicas las acusaciones por presunto maltrato animal, comenzaron a difundirse nuevos testimonios de exalumnos que relataron experiencias negativas con el docente. Entre los señalamientos compartidos en redes sociales figuran presuntos episodios de acoso hacia mujeres durante actividades de servicio social, confrontaciones verbales con estudiantes dentro del salón de clases y comportamientos que calificaron como impropios de un profesor universitario. Hasta el momento, estas versiones corresponden a testimonios públicos de alumnos y no han sido acreditadas por una autoridad.

Las críticas también alcanzaron a la Universidad de Guadalajara. Algunos usuarios cuestionaron que León “N” continuara impartiendo clases pese a las quejas acumuladas a lo largo de los años.

“Ya se está divulgando en los grupos de Saltillo que es profe de la UdeG, y la gente ya está investigando por qué no se hace nada”, escribió un usuario.

“Me pregunto qué tan conectado está en la UdeG para que no lo despidieran de Letras a pesar de las quejas y nomás lo pasaran a Escritura”, publicó otro exalumno.

En medio de la polémica, el CUCSH emitió un comunicado en el que expresó su “firme rechazo a todo acto de maltrato, crueldad o violencia contra los animales” y reiteró su compromiso con una cultura de paz, la ética y el respeto a la vida. Asimismo, hizo un llamado a denunciar cualquier acto de crueldad y promover la empatía y la responsabilidad hacia los seres vivos.

Sin embargo, la postura institucional fue considerada insuficiente por parte de integrantes de la comunidad universitaria, quienes la calificaron de “tibia” al no anunciar medidas concretas respecto al profesor señalado ni informar sobre una posible investigación administrativa o su separación de las actividades docentes.

La exigencia de estudiantes y exalumnos se mantiene enfocada en que la Universidad esclarezca la situación del académico y determine si continuará formando parte de la planta docente del CUCSH.