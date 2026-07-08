Avalan que municipios de alta marginación aporten menos recursos al programa Listo de Útiles Escolares

La Comisión de Educación sesionó este miércoles en el Congreso local.

La Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso aprobó cambios al programa Listo de entrega de Útiles Escolares.

La idea es que los ayuntamientos con mas alta marginación aporten menos dinero al programa, ya que actualmente, la Ley de Educación establece que el programa debe tener aportaciones a partes iguales por los 125 ayuntamientos y el gobierno de Jalisco.

Este año, 15 ayuntamientos no entraron al programa al considerar que no tenían presupuesto suficiente para aportar la parte que les correspondía.

La propuesta presentada por la diputada de MC, Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, establece que ahora cada municipio hará un convenio con el gobierno estatal para que las aportaciones se hagan de acuerdo a las condiciones presupuestales de cada ayuntamiento.

El diputado del PAN, César Madrigal, votó a favor y dijo que es más justo que los ayuntamientos con población de alta marginación, aporten menos dinero al programa Listo de Útiles Escolares.

“Hay que apoyar a esos municipios que no tengan la capacidad presupuestal para poder aportar ese 50% para este programa. Nos parece importante sobre todo en la zona Norte, en Costa Sur, donde hay municipios con altos índices de pobreza y de marginación, que es importante que incluso el gobierno estatal pudiera apoyar con la totalidad de este programa”, dijo Madrigal.

Por su parte, el diputado de Morena, Miguel de la Rosa, también avaló la reforma a la Ley de Educación y añadió que ahora debe revisarse la opción que presentó el diputado Alejandro Barragán, para que mejor se entreguen vales y cada familia adquiera los útiles en la papelería de su preferencia, así como los uniformes y el calzado respectivo.

“Me parece que darles los útiles está muy bien, pero también puede ser que como una opción más de la oferta para el otorgamiento de este apoyo, a las y los estudiantes, por medio del otorgamiento de vales a las familias, estos vales al ser canjeables en los negocios de las comunidades con las actividades económicas que ahí se realizan, terminarían dinamizando o dándole vida económica a dichas comunidades”, dijo.

La reforma recibió el voto unánime de la Comisión de Educación, que preside el legislador de Hagamos, Enrique Velázquez, y ahora deberá votarse en sesión del pleno.

El programa Listo Jalisco 2026 del gobierno de Jalisco benefició a más de 839 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en 110 municipios. Los apoyos se entregan directamente en las escuelas.