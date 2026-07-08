Del tatuaje al lienzo: Alan Gutiérrez encuentra en la pintura su máxima libertad

Después de consolidar una trayectoria de más de una década como tatuador y llevar su trabajo a ciudades como Berlín, París, Madrid y Los Ángeles, el artista mexicano Alan Gutiérrez abre una nueva etapa creativa con su primera exposición individual, NaDa eN ReaLiDaD IMpoRta, donde la pintura se convierte en el medio para expresarse con absoluta libertad.

Aunque el tatuaje le permitió construir una carrera internacional, Alan explicó que la pintura representa un espacio distinto, donde no existen las limitaciones propias de trabajar sobre la piel o responder a las expectativas de un cliente.

“En la pintura encuentro mucha más libertad para expresarme. Es el lugar donde puedo dejar salir las ideas tal como llegan”, comentó el artista durante la presentación de la muestra.

Esta búsqueda comenzó en 2020 con la creación de GALAN Project, una plataforma artística en la que explora la pintura, el dibujo, el graffiti y la fotografía. El proyecto nació como una vía para experimentar sin reglas, permitiéndole desarrollar un lenguaje propio guiado por la intuición y las emociones.

La exposición reúne obras inéditas en las que aparecen personajes deformados, referencias a la cultura pop, colores contrastantes y trazos espontáneos que reflejan el caos, la libertad y las experiencias que han marcado al artista en los últimos años.

Más allá de presentar una nueva faceta de su trabajo, Alan aseguró que uno de sus principales objetivos es inspirar a otras personas a atreverse a seguir aquello que realmente les apasiona.

“Quiero que la gente vea que siempre es posible explorar otras formas de crear y que se anime a hacer lo que realmente le gusta”, expresó.

Respecto al panorama laboral para quienes se dedican al arte, reconoció que no es un camino sencillo, pero consideró necesario cambiar la percepción que existe sobre esta profesión.

“No es fácil vivir del arte, pero tenemos que empezar a verlo como un trabajo real. Muchas veces te dicen: ‘Sí, eres artista, pero ¿a qué te dedicas?’. El arte también es una profesión y merece ser reconocido como tal”, afirmó.

La inauguración de NaDa eN ReaLiDaD IMpoRta se llevará a cabo el próximo 11 de julio a las 18:00 horas en el Centro Cultural de la Diversidad, ubicado en Colima 267, colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. La entrada será gratuita.

Con esta exposición, Alan Gutiérrez marca un nuevo capítulo en su carrera, expandiendo su lenguaje artístico más allá del tatuaje y consolidando una propuesta que apuesta por la libertad creativa y la exploración constante.