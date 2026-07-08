Jalisco logra derrama turística de 11 mil 500 millones por Mundial 2026

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Con una derrama económica turística directa de 11 mil 500 millones de pesos, Jalisco reafirmó su liderazgo como destino internacional durante el Mundial de Futbol 2026, extendiendo beneficios a la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, los Pueblos Mágicos y otros destinos del estado.

Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, y Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, presentaron los indicadores del periodo mundialista y destacaron que los beneficios trascendieron la sede de los partidos, alcanzando diversas regiones.

Garza Marín subrayó que uno de los principales legados del torneo fue el posicionamiento internacional de Jalisco: “Se habló del Jalisco con gastronomía fuera de serie, con lugares emblemáticos y con rincones llenos de sabor y calidez”.

En materia de conectividad, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró el mejor junio de su historia, con un incremento de 6 % en pasajeros respecto al mismo mes de 2025, equivalente a 88 mil 800 viajeros adicionales. Las operaciones aéreas crecieron 8 % y los pasajeros internacionales aumentaron 11.5 %.

La cobertura mediática también reflejó el impacto: se contabilizaron 39 mil 700 publicaciones nacionales con menciones positivas sobre Jalisco, con un valor estimado de 4 mil millones de pesos, además de 5 mil 554 publicaciones internacionales con un valor superior a mil 941 millones de dólares. El alcance fue de 42.5 millones de personas y 1.2 millones de menciones en redes sociales.

. Fridman Hirsch.

Fridman Hirsch explicó que la derrama corresponde exclusivamente al gasto turístico directo, por lo que el impacto total será aún mayor al considerar efectos indirectos e inducidos. Destacó que la ocupación hotelera alcanzó 62 %, diez puntos por encima de un mes normal, mientras que la tarifa promedio por noche se elevó de 1,800 a 4,800 pesos, un aumento de 180 %.

Puerto Vallarta recibió más de 102 mil asistentes, mientras que Chapala, Tapalpa, Lagos de Moreno, Mazamitla y Tequila sumaron más de 56 mil visitantes, fortaleciendo el consumo local y la ocupación turística.

Con estos resultados, Jalisco consolida su capacidad para recibir eventos internacionales de gran escala y proyecta un legado que seguirá impulsando el desarrollo económico y turístico del estado.