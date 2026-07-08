Jalisco logra derrama turística de 11 mil 500 millones por Mundial 2026

Con una derrama económica turística directa de 11 mil 500 millones de pesos, Jalisco reafirmó su liderazgo como destino internacional durante el Mundial de Futbol 2026, extendiendo beneficios a la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, los Pueblos Mágicos y otros destinos del estado.
Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, y Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, presentaron los indicadores del periodo mundialista y destacaron que los beneficios trascendieron la sede de los partidos, alcanzando diversas regiones.
Garza Marín subrayó que uno de los principales legados del torneo fue el posicionamiento internacional de Jalisco: “Se habló del Jalisco con gastronomía fuera de serie, con lugares emblemáticos y con rincones llenos de sabor y calidez”.
En materia de conectividad, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró el mejor junio de su historia, con un incremento de 6 % en pasajeros respecto al mismo mes de 2025, equivalente a 88 mil 800 viajeros adicionales. Las operaciones aéreas crecieron 8 % y los pasajeros internacionales aumentaron 11.5 %.
La cobertura mediática también reflejó el impacto: se contabilizaron 39 mil 700 publicaciones nacionales con menciones positivas sobre Jalisco, con un valor estimado de 4 mil millones de pesos, además de 5 mil 554 publicaciones internacionales con un valor superior a mil 941 millones de dólares. El alcance fue de 42.5 millones de personas y 1.2 millones de menciones en redes sociales.
Fridman Hirsch explicó que la derrama corresponde exclusivamente al gasto turístico directo, por lo que el impacto total será aún mayor al considerar efectos indirectos e inducidos. Destacó que la ocupación hotelera alcanzó 62 %, diez puntos por encima de un mes normal, mientras que la tarifa promedio por noche se elevó de 1,800 a 4,800 pesos, un aumento de 180 %.
Puerto Vallarta recibió más de 102 mil asistentes, mientras que Chapala, Tapalpa, Lagos de Moreno, Mazamitla y Tequila sumaron más de 56 mil visitantes, fortaleciendo el consumo local y la ocupación turística.
Con estos resultados, Jalisco consolida su capacidad para recibir eventos internacionales de gran escala y proyecta un legado que seguirá impulsando el desarrollo económico y turístico del estado.