Fortalece Hacienda a municipios para elaborar sus Leyes de Ingresos 2027

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco realizó la Tercera y Cuarta Mesas Regionales de Trabajo del Consejo Estatal Hacendario 2024-2027 en los municipios de Ahualulco de Mercado y Tamazula de Gordiano, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y financieras de los gobiernos municipales para la elaboración de sus iniciativas de Leyes de Ingresos 2027.

Durante las jornadas, autoridades estatales, especialistas del Congreso del Estado, del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) y de BANOBRAS brindaron asesoría y herramientas para que los municipios elaboren proyectos financieramente sólidos, con viabilidad jurídica y alineados con la legislación estatal y federal.

La directora general de Ingresos Coordinados de la Secretaría de la Hacienda Pública, Rebeca Elizalde Hernández, explicó los beneficios de los convenios de colaboración administrativa entre el Estado y los municipios, destacando que estos mecanismos permiten mejorar la coordinación hacendaria, optimizar la recaudación y fortalecer la administración de los recursos públicos.

Por su parte, Cristina Alejandra Preciado Gutiérrez, directora del Órgano Técnico de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado, presentó los criterios jurídicos y técnicos que deberán considerar los ayuntamientos al integrar sus iniciativas de Ley de Ingresos, además de reiterar la disposición del órgano para ofrecer asesoría preventiva a las tesorerías municipales y reducir observaciones durante el proceso legislativo.

Como parte de la capacitación, especialistas de INDETEC impartieron conferencias enfocadas en prevenir observaciones durante los procesos de fiscalización, mediante el fortalecimiento del cumplimiento normativo y de los controles administrativos y financieros.

En materia de finanzas municipales, el director de Planeación y Coordinación Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública, Octavio Álvarez Jaimes, expuso estrategias para incrementar la recaudación propia y mejorar los coeficientes de participaciones federales, señalando que un mejor desempeño en los ingresos municipales puede traducirse en mayores recursos para infraestructura, equipamiento y servicios públicos.

Asimismo, la gerente ejecutiva de la Oficina Jalisco-Nayarit de BANOBRAS, María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, presentó las opciones de financiamiento, asistencia técnica y programas de apoyo que ofrece la banca de desarrollo para impulsar proyectos estratégicos en los municipios del estado.