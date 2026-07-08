Bajan 20% los niveles de violencia letal en Jalisco durante 2026: México Evalúa

La organización México Evalúa reportó que Jalisco registró una disminución de aproximadamente 20 por ciento en los niveles de violencia letal entre enero y mayo de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, resultado que coloca a la entidad por debajo del promedio nacional.

De acuerdo con el informe De la Violencia a la Pacificación, el estado alcanzó una tasa de 13.2 víctimas de violencia letal por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional se ubicó en 18.6.

El estudio mide la evolución de la violencia letal en las 32 entidades del país mediante un indicador que integra homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas.

Además de la reducción registrada durante este año, el reporte identifica una tendencia sostenida de mejora en Jalisco, luego de que la entidad alcanzara sus niveles más altos de violencia en años anteriores. Sin embargo, también advierte que aún existen desafíos estructurales, por lo que considera necesario fortalecer las políticas públicas enfocadas en la prevención del delito, la procuración de justicia y la construcción de paz.

Con estos resultados, Jalisco se posiciona entre las entidades con mayores avances recientes en la reducción de la violencia letal, aunque el informe subraya la importancia de consolidar las estrategias implementadas para mantener esta tendencia en el largo plazo.

Según los datos de México Evalúa, la tasa de violencia letal por cada 100 mil habitantes en Jalisco ha evolucionado de la siguiente manera: