Diputados de Morena proponen analizar que el SIAPA regrese al control de los ayuntamientos

Miguel de la Rosa. coordinador parlamentario de Morena.

Para el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa Figueroa, el gobierno de Jalisco no ha podido con la administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Por ello, De la Rosa apoya la postura del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, quien expresó que el SIAPA debe regresar al modelo anterior, donde los cuatro ayuntamientos metropolitanos eran quienes estaban a cargo del organismo operador del agua.

“Estoy convencido que efectivamente, el gobierno del estado no va a poder resolverlo. Ya demostró su incapacidad con la gestión anterior y con la actual. Yo sí estaría de acuerdo en que se pueda valorar una nueva reestructura en el (órgano de) gobierno del SIAPA para que sean los municipios quienes a final de cuentas son los responsables constitucionales de este servicio, puedan tener la dirección del organismo y puedan encontrar de manera conjunta una solución”, precisó.

Los ayuntamientos a cargo del SIAPA tendrían que ser Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Además, debe analizarse el caso de Tlajomulco que ya recibe agua del SIAPA.

El líder legislativo de Morena aclaró que no se necesita extinguir al SIAPA, como lo propuso la bancada de MC, sino únicamente cambiar su integración, donde los ayuntamientos sean los responsables del SIAPA.

Respecto a la cancelación de la comparecencia del titular del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, de su presencia ante el Congreso local, para explicar las acciones que llevan a cabo para resolver el problema de la calidad del agua, De la Rosa aseguró que es una obligación que el funcionario estatal acuda al Congreso, a rendir cuentas.

“Van tres ocasiones que se le convoca y su inasistencia se ha explicado con un pretexto distinto. Primero, que porque acaba de llegar y que no conocía del problema. Después, que tenían dificultades para atender la gente en la fecha que se programó el 29 de junio y cuando se iba a reprogramar, dicen que no iba a asistir al Congreso, hasta que no hubiese un plan que proponer. Pero él ya tiene casi tres meses y en tres meses no se ha visto que esté trabajando en la construcción de un plan”, dijo.

Miguel de la Rosa señaló que ya han pasado dos semanas desde el jefe de Gabinete, Alberto Esquer, habló de que se enviaría una iniciativa al Congreso para gestionar 20 mil millones de pesos para obras hidráulicas, y nada ha llegado al Poder Legislativo.

Anticipó que cuando llegue esa iniciativa, la bancada de Morena hará un proceso de consulta con colectivos de colonos y expertos en el tema.

El SIAPA cambió el control del órgano de gobierno desde fines de 2013, cuando los ayuntamientos cedieron la administración al gobierno estatal.