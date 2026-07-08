Repararán puente peatonal en Carretera a Chapala

El Puente de El Capulín será reparado por SICT Jalisco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Jalisco informa que realizará trabajos de reparación del Puente peatonal “Capulín”, ubicado en el km 18+240 de la carretera Guadalajara-Chapala, el cual fue impactado por la caja de un camión de carga el pasado 5 de julio.

“Con el propósito de garantizar la seguridad de los peatones, personal de la Residencia de Puentes del Centro SICT Jalisco, realizó la inspección de la estructura y determinó que derivado del golpe en la viga principal del puente, en el sentido de Guadalajara a Chapala, se originó un desplazamiento que provocó daños en la loza de superficie del andador, en un área aproximada de 16 metros cuadrados”, indicó la dependencia federal.

Explicó que los trabajos consistirán en la demolición y sustitución del concreto de la losa afectada y darán inicio la próxima semana, a fin de restablecer a la brevedad esta parte, para seguridad de quienes utilizan esta infraestructura.

“Es importante aclarar que el Puente Capulín no corre riesgo de colapso, por lo que permanece en operación”, enfatizó.

Como medida preventiva, el área dañada fue delimitada con cinta de seguridad para proteger a los usuarios, mientras se realizan las labores de reparación.