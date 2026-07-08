El bloque opositor aclara que no se oponen a acciones que mejoren la gestión del agua en el SIAPA

Valeria Ávila, legisladora de Hagamos, insiste que falta conocer el Plan de Reingeniería del nuevo director del SIAPA.

La diputada de Hagamos, Valeria Ávila Gutiérrez, aclaró que los legisladores de oposición no están en contra de que se tomen medidas para mejorar la calidad del agua en la ciudad.

Dijo que, por el contrario, hay varias iniciativas para mejorar la operación del SIAPA, sin embargo, las propuestas están “congeladas” en algunas comisiones.

Valeria Ávila recordó que ella y la bancada de Hagamos votaron a favor del incremento de 9.6% a las tarifas del SIAPA y también le han dado mayores atribuciones legales a la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

A lo que sí se opondrán es a que al gobierno de Jalisco adquiera deuda, sin presentar un proyecto a detalle, ni a que se privatice el SIAPA.

“Sin un plan claro, nosotros no estamos dispuestos a la aprobación de ningún tipo de deuda, ni presupuesto, porque igual que el ex gobernador Enrique Alfaro, nos van a engañar con 17 mil millones de pesos y ahora le van a meter 25 mil millones. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar al verdadero fin de esta problemática si no nos están haciendo un planteamiento serio, técnico y científico”, dijo.

De la posibilidad de que el SIAPA regrese al modelo de administración anterior, donde los ayuntamientos estaban al frente del organismo y quitárselo ahora al gobierno de Jalisco, la legisladora señaló que ahí lo que debe cuidarse -en caso de tomarse esa decisión- es que existan decisiones justas de lo que debe aportar cada municipio. No es lo mismo Tonalá que Zapopan o que Tlajomulco.

“Ahí, nada más tendríamos que considerar la disparidad presupuestal de los municipios. Eso es algo de lo que el estado se tiene que hacer responsable, porque el municipio de Tonalá tiene 2 mil 200 millones de pesos y Tlajomulco 5 mil 500 millones de pesos, es mas del doble del presupuesto. Probablemente haya municipios que puedan absorber el control y tratamiento de su agua, pero hay otros que van a necesitar del estado para poder solventar ese tipo de cosas”, agregó.

Valeria Ávila insistió que el director del SIAPA, Ismael Jáuregui, debe acudir a una sesión de trabajo con diputados, para conocer su Plan de Reingeniería del organismo.