Aprueban en forma unánime Ley para la Atención de Personas que Viven con Autismo

Colectivos de familias con niños con autismo acudieron a la sesión del Congreso.

Con el voto unánime de todas las bancadas parlamentarias, el Congreso de Jalisco aprobó la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven en el Espectro Autista.

En la sesión del Congreso estuvieron presentes diversos colectivos y familias de personas con autismo, quienes portaban globos azules (que representan al Trastorno del Espectro Autista -TEA-) y banderas de colores, en apoyo a la nueva legislación.

La Ley incorpora un enfoque de derechos humanos, reconoce la neurodiversidad y el modelo social de la discapacidad, fortalece la autonomía, la inclusión y la vida independiente de las personas en el espectro autista, además de ampliar las obligaciones de las autoridades para garantizar sus derechos en materias como salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, cuidados, cultura y deporte.

La diputada de MC, Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Salud, señaló que la ley garantiza presupuesto para los centros de autismo en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tepatitlán y los próximos a abrirse en Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta.

“La ley viene a salvaguardar la red de Centros de Autismo. Debemos de recordar que solo existe en Jalisco, en ninguna otra parte de América existe una red pública de este tipo, entonces, el gran reto es que siendo una inversión pública tan relevante debe estar salvaguardada en la ley para garantizar la trascendencia de la misma y que no solo sea un proyecto sexenal”, dijo.

Mónica Magaña precisó que el trabajo de consulta y de Parlamento Abierto implicó un trabajo de un año y que aún en días recientes se incorporaron 60 observaciones que hicieron diversos colectivos.

El colectivo Cuidadoras en Resistencia había propuesto que la Ley de Autismo quedara bajo la tutela de la Secretaría de Salud. Sin embargo, en eso no hubo cambio y quedó el DIF Jalisco como el organismo que coordinará la atención a este grupo poblacional.

“Había una discusión importante sobre quien debía encabezar esta política pública, si Salud o el DIF. Para nosotros era fundamental explicar con todas las colectivas, porque creemos que el DIF debe estar al frente de esta estrategia, incluyendo a todas las demás autoridades y es por la atención psicosocial que requiere una persona en el espectro autista y porque además estamos hablando de que no todos siempre necesitan medicamentos, muchos de ellos ni siquiera los necesitan, lo que necesitan son terapias de otra índole”, precisó.

Por parte de la bancada de Morena, la diputada Candelaria Ochoa, expresó en la sesión que votaron a favor de la ley para lograr la atención de las personas que viven con autismo, por la importancia de atender a niños, jóvenes y adultos y para que esa política pública llegue a todas las regiones de Jalisco.