Detienen en Guadalajara a León “N”, investigado por presunta crueldad animal en Coahuila

León “N”, señalado como probable responsable del delito de crueldad animal en Coahuila, fue detenido en Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades de ese estado. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, el hombre será trasladado a Saltillo para quedar a disposición del juez que lo requiere y enfrentar el proceso penal correspondiente.

El caso cobró notoriedad en las últimas semanas luego de que rescatistas y organizaciones defensoras de animales denunciaran la desaparición de varios perros que habían sido entregados en adopción al ahora detenido. Las primeras denuncias fueron presentadas por Elena Cortés y Erendirá Tovar Luna, quienes reportaron que dos de los animales que habían dado en adopción no pudieron ser localizados. Posteriormente, otras personas aseguraron haber vivido situaciones similares.

Como parte de la investigación, la Fiscalía reunió videos, fotografías, testimonios y otros elementos de prueba. Entre ellos se encuentra la declaración de un testigo que afirmó haber escuchado al imputado decir que uno de sus pasatiempos era maltratar perros porque los consideraba “una plaga”. Este testimonio fue integrado a la carpeta de investigación junto con otros indicios recabados por las autoridades.

En días recientes, agentes ministeriales realizaron un cateo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Agua Azul, en Saltillo, donde localizaron diversos indicios relacionados con el caso. Sin embargo, León “N” ya no se encontraba en el inmueble.

La investigación también generó la movilización de colectivos protectores de animales, como Proyecto Génesis, Lomitos al Rescate, Dignidad Animal A.C. y Amor por los Animales A.C., que acompañaron a las denunciantes y exigieron el esclarecimiento de los hechos. Además, vecinos de la zona señalaron que desde tiempo atrás era común escuchar los ladridos y alaridos de perros provenientes del domicilio, por lo que también se realizaron manifestaciones para exigir justicia.

La detención fue posible gracias a un operativo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila y la Fiscalía de Jalisco. Las autoridades informaron que la investigación continuará para esclarecer el destino de los animales reportados como desaparecidos y determinar las responsabilidades legales que correspondan.

La detención también provocó reacciones entre estudiantes y exalumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), institución donde León “N” se desempeñó como profesor. A través de redes sociales, decenas de usuarios celebraron su captura y aseguraron que “por fin se hizo justicia”, al recordar que el docente había sido ampliamente cuestionado por su desempeño y comportamiento en el aula. En las publicaciones, diversos estudiantes afirmaron que durante años existieron múltiples reportes e inconformidades en su contra, por lo que consideraron que la detención representa un acto de justicia, mientras las autoridades continúan con las investigaciones por el presunto delito de crueldad animal.