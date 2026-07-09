PRI acusa a MC por agua contaminada en Jalisco

Laura Haro Ramírez

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco, Laura Haro Ramírez, responsabilizó al gobierno estatal liderado por Movimiento Ciudadano por la calidad del agua que, aseguró, reciben miles de hogares en la entidad, al tiempo que anunció que en los próximos días acudirá a la Ciudad de México para exigir mayores recursos federales para la entidad.

Haro Ramírez afirmó que durante los gobiernos del PRI no se distribuía agua “tan sucia y pestilente” como la que, dijo, actualmente llega a diversas viviendas de Jalisco. Además, aseguró que la situación es responsabilidad de la administración estatal actual.

La dirigente priista informó que el PRI realizará gestiones ante el Congreso de la Unión para solicitar la integración de las comisiones correspondientes, con el propósito de impulsar una asignación de recursos que, señaló, corresponde por justicia al estado.

Sumado a esto, Haro Ramírez criticó a la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quien acusó de realizar actividades políticas en Guadalajara sin gestionar recursos para Jalisco.

“Ni un peso a Jalisco ha traído”, expresó la dirigente priista, al mencionar que la falta de presupuesto para la entidad es responsabilidad de Morena y de sus legisladores federales.

Haro Ramírez enfatizó que, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, el PRI fue el único partido que acudió a defender una mayor asignación de recursos para la entidad, mientras que, según comentó, los diputados federales de Morena, PT y PVEM no alzaron la voz para respaldar las necesidades del estado.

La dirigente concluyó que los representantes federales deben asumir su responsabilidad y atender las demandas presupuestales de la entidad, al considerar que hasta ahora únicamente han realizado declaraciones sin acciones concretas.

La Crónica de Hoy 2026