Rechazan MC y aliados que comparezca el secretario de Salud por agua turbia

Pantalla electrónica con los resultados de la votación.

Con 20 votos en contra por 13 a favor, el Congreso de Jalisco rechazó que el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, informara ante los diputados cuáles son las acciones de prevención, atención y vigilancia sanitaria del agua que suministra el SIAPA.

Los votos para que no acudiera el titular de Salud fueron los siguientes: 11 diputados de MC, cinco del PAN, tres del PVEM y uno del PRI. Quienes insistieron para que comparezca el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, sin conseguirlo, fueron siete de Morena, tres de Hagamos, dos de Futuro y uno del PT.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, expresó que la oposición no rechaza que haya más dinero para obras hidráulicas. A lo que se oponen es que las autoridades de Salud sean irresponsables para cuidar la integridad de las personas que usan a diario esa agua del SIAPA y a que las autoridades del organismo no rindan cuentas de sus actos u omisiones.

“Es claro que hay disposición, lo que pedimos es que antes de que el gobierno de Jalisco pida mas recursos, el SIAPA y las autoridades de salud tienen que hacerse responsables, eso implica que el ingeniero Ismael (Jáuregui), que el doctor Héctor (Raúl Pérez Gómez) también venga a esta soberanía y tengamos esa capacidad institucional de ponernos de acuerdo y colaborar como responsables que somos de la representación de la gente de su salud y de su bienestar”, expresó Cárdenas.

La legisladora de Morena, Itzul Barrera, señaló que el secretario de Salud recomienda comprar garrafones de agua, en lugar de que se cuide que el agua sea realmente potable.

“Saben que sí huele feo, el proceso al que han llevado al SIAPA y que hoy parece que ustedes mismos lo quebraron para privatizarlo. Sabes que huele feo, que la gente del oriente de Guadalajara no pueda ni lavarse los dientes con el agua. Saben que sí huele feo, que el secretario de Salud haga un video y diga que este problema lo hemos tenido siempre. Saben que sí huele feo, que el secretario de Salud diga que compren garrafones a la gente que no tiene dinero día a día para salir adelante y poder bañarse, eso sí huele feo”, subrayó Itzul.

La legisladora del PVEM, Brenda Carrera, afirmó que se tiene que rescatar al SIAPA para tener agua de calidad, sin embargo Morena y sus aliados, usan el agua turbia como un argumento político para ganar votos. Incluso, los llamó “opositodos”.

“¿De qué lado están?, del lado de las familias, del derecho humano al agua, de invertir para resolver el problema del agua ¿o del lado de la demagogia? del discurso fácil y de los que no quieren entender que mientras nosotros estamos discutiendo, allá afuera hay miles de familias por no tener agua de calidad”, finalizó.