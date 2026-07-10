Cae en Tlajomulco con dos pistolas y 50 balas

Detenido en Tlajomulco por la Metropoli

La Secretaría de Seguridad Jalisco informó que agentes de la Policía Metropolitana (Metropol) aprehendieron en Tlajomulco de Zúñiga a un hombre por presunta portación de dos armas de fuego sin registro. Además llevaba consigo medio centenar de balas útiles al calibre.

“Durante su recorrido de vigilancia en Hacienda de Santa Fe, los oficiales metropolitanos detectaron en el cruce de Boulevard Colón y Quetzaltenango una camioneta Mercedes Benz estacionada, en cuyo interior un sujeto manipulaba un objeto”, indicó la SSJ.

“Al solicitarle que descendiera del vehículo, observaron en el interior del vehículo lo que aparentaban ser dos armas de fuego con un cargador abastecido, así como una caja que contenía cerca de 50 cartuchos calibre 9 milímetros”, añadió la dependencia estatal.

Balas y pistola aseguradas

En vista de lo anterior, el individuo, que fue identificado como Emir “N”, de 19 años, fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, en donde un agente del Ministerio Público Federal determinará su situación legal.