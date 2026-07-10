Resguardan en Tlajomulco a un tucán azufrado juvenil en estado crítico

Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco mantienen bajo resguardo a un ejemplar juvenil de tucán azufrado que fue entregado por el grupo de Guardabosques de Guadalajara para su atención médica.

Tras una primera valoración realizada por personal de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM), se estimó que el ave tiene alrededor de dos meses y medio de edad. Los médicos veterinarios detectaron que presentaba una baja condición corporal y un cuadro importante de deshidratación, signos asociados al deterioro de su estado de salud.

De acuerdo con el diagnóstico, el tucán azufrado es una especie adaptada a ecosistemas tropicales, por lo que las condiciones climáticas del Área Metropolitana de Guadalajara representan una mayor demanda energética para mantener su temperatura corporal.

Esta situación puede afectar con mayor rapidez a ejemplares jóvenes, especialmente si han sido sometidos a captura, traslados prolongados o manejo inadecuado.

El tucán azufrado (*Ramphastos sulfuratus*) está protegido por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 debido a que es una de las especies más afectadas por el tráfico ilegal de fauna silvestre, motivado por el atractivo de su plumaje y su valor en el mercado ilícito.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para reportar de inmediato cualquier ejemplar de fauna silvestre lesionado o en condición de vulnerabilidad a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, con el fin de que reciba atención especializada y, cuando sea posible, pueda ser reintegrado a su hábitat natural.