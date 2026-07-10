Jalisco afianza reducción en desapariciones durante primer semestre de 2026

. Foto: EFE/ Francisco Guasco-Archivo

El estado de Jalisco consolidó una tendencia a la baja en los reportes de desaparición de personas durante el primer semestre de 2026, periodo en el que también se fortalecieron los resultados en materia de localización, de acuerdo con la información de la Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

La reducción sostenida en la incidencia de desapariciones y la mejora en los niveles de localización reflejan avances relevantes en las acciones de prevención, búsqueda e investigación que se han implementado en la entidad.

El Gobierno de Jalisco mantiene la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las estrategias de atención, con el objetivo de garantizar que las personas reportadas como desaparecidas sean localizadas y que se continúe con la disminución de nuevos casos.

Estos resultados confirman el compromiso de las instituciones responsables de la búsqueda y localización de personas, y reafirman la importancia de mantener una política pública integral que atienda de manera humana y efectiva a las familias afectadas.

Resultados principales