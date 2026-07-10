Legisladores de todos los partidos le solicitan al SIAPA realizar un recorrido por plantas potabilizadoras

El recorrido técnico busca conocer de cerca, la infraestructura de canales, presas y plantas de potabilización del agua.

Todas las bancadas parlamentarias, incluida la de MC, votó a favor de hacerle una petición formal al titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui Castañeda, que se haga un recorrido técnico por la infraestructura del sistema hidrosanitario, correspondiente a las etapas de capacitación, conducción, potabilización, distribución y consumo.

La idea es que a ese recorrido acudan las y los diputados, así como académicos y expertos independientes en materia de agua, para entender el plan que el gobierno de Jalisco anunció en días pasados, informó el legislador del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, autor de la propuesta, en conjunto con la legisladora de Futuro, Tonantzin Cárdenas.

“Quiero agradecer el sentido del voto respecto a este exhorto que busca contribuir a que el problema que estamos viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara se esclarezca. Veamos de fondo cuál es el verdadero problema que ocasiona esto. Queremos aclarar que los que estamos en esta curul no estamos haciendo política en función de los votos que vengan en el 2027. No es nuestro interés”, dijo.

Lo que se quiere es que, tras el recorrido con los especialistas y los legisladores, ahora sí se tome una decisión en conjunto y transparente que ayude a resolver el problema del agua turbia en el Área Metropolitana de Guadalajara.

“Que se escuche a las y los expertos en esta materia para que se construya una planeación y en función de eso tengamos una solución. Después de eso, determinar a partir de un diagnóstico que se tiene que hacer, cómo se va a hacer y este Congreso tendrá que intervenir para que de manera clara, un peso, dos pesos, lo que se dé para resolver el problema del agua, se haga, se entregue y se de, de manera segura y honesta”, dijo Almaguer.

En la solicitud que se entregará al titular del SIAPA, se proponen algunos puntos para la realización del recorrido:

1. Etapa de captación:

Planta de Bombeo en Ocotlán.

2. Etapa de conducción:

Presa Poncitlán, Presa de Derivación La Corona. Canal de Atequiza. Presa de la Calera. Planta de Bombeo y Regulación. Presa Las Pintas. Líneas de conducción. Canal del 4.

3. Etapa de potabilización: Planta Potabilizadora No 1 Miravalle.

4. Etapa de distribución: Tanque de rebombeo Cerro del Cuatro. Tanque Cárcamo Polanco. Tanque Las Águilas y Tanque Pinar de La Calma.