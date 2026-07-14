Abre Tlaquepaque convocatoria al Premio Nacional de la Cerámica; participan los 32 Estados por primera vez

El Premio Nacional de la Cerámica contará por primera vez con participación de los 32 estados del país, informó la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, durante la presentación de la edición número 49 del certamen.

“Hoy este año quiero decirles, ya tenemos confirmación de los 32 estados. Primera vez que se logra un registro de los 32 estados, con lo cual romperemos un nuevo récord y eso nos da muchísimo gusto porque hay una gran responsabilidad en nuestro municipio justamente de promover y preservar esta gran tradición”, afirmó.

La edición de este año mantendrá una bolsa de 2 millones 790 mil pesos para las distintas categorías y reconocimientos. De ese monto, un millón 260 mil pesos serán distribuidos entre las siete categorías nacionales.

El Premio Jalisco, de carácter estatal, contará con 630 mil pesos repartidos entre siete categorías, mientras que el Premio San Pedro Tlaquepaque dispondrá de 500 mil pesos para diez categorías.

Tlaquepaque abre Premio Nacional de la Cerámica (Gobierno Tlaquepaque)

También se entregarán el Galardón Tradicional FONART, dotado con 125 mil pesos; el reconocimiento Pantaleón Panduro, con 100 mil pesos; y el premio Ángel Carranza, con 75 mil pesos. Estos dos últimos reconocen la trayectoria de artesanos.

El Premio Talento Infantil y Juvenil tendrá una bolsa de 100 mil pesos que será entregada en especie mediante computadoras portátiles y tabletas electrónicas. Pérez Segura informó además que las categorías de Escultura en Cerámica y Cerámica Contemporánea registraron 422 participantes, frente a los 403 reportados en 2025.

“Todos los estados están registrados y creemos que, como lo hicimos el año pasado, este año volveremos a romper un nuevo récord”, señaló.

La recepción de obras locales se realizará del 16 al 18 de julio, mientras que las piezas provenientes de otros estados serán recibidas del 18 al 21 de julio en el Centro Cultural El Refugio, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

La ceremonia de premiación está programada para el 31 de julio a las 19:00 horas en el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio. Posteriormente, del 1 al 8 de agosto, se realizará una expo-venta con las obras participantes.