Anuncia PRI Jalisco tercera edición de PRIKIDS para niñas y niños

El PRI Jalisco presentó la tercera edición de PRIKIDS, un programa dirigido a niñas y niños que contempla actividades sobre participación cívica, derechos, responsabilidades, inclusión, convivencia y cuidado del medio ambiente.

La presidenta estatal del partido, Laura Haro Ramírez, señaló que el programa busca abordar la formación ciudadana desde la infancia.

“Creemos que una responsabilidad de los partidos políticos no es únicamente participar en las elecciones, sino construir ciudadanía. Y esa construcción comienza desde las primeras etapas de la vida”, expresó.

Haro Ramírez sostuvo que PRIKIDS no está planteado como un espacio de formación política o adoctrinamiento. De acuerdo con la dirigente, las actividades buscan abordar temas como el respeto, la inclusión y la participación democrática mediante dinámicas y experiencias prácticas.

El programa también contempla recorridos por el Bosque Los Colomos, visitas a los manantiales y actividades relacionadas con la biodiversidad y el cuidado de los recursos naturales. La coordinadora de PRIKIDS, Livier Téllez, informó que la tercera edición comenzará el próximo 25 de julio y tendrá actividades durante seis sábados consecutivos.

Según lo presentado por el partido, especialistas y personal del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) participarán en talleres relacionados con educación cívica y participación ciudadana.

Entre las actividades se contempla la simulación de un proceso electoral, en el que las niñas y los niños elaborarán propuestas, realizarán campañas y conocerán las distintas etapas de una elección.

El PRI Jalisco informó que el programa estará abierto a niñas y niños independientemente de la afiliación o simpatía política de sus familias. Las inscripciones comenzaron este lunes y la convocatoria puede consultarse en el portal del partido.

“Las infancias plenas, desarrolladas y felices construyen sociedades más sanas. Ese es el compromiso que hoy refrendamos con PRIKIDS”, concluyó Haro Ramírez.