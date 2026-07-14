El Partido Humanista presenta a su directiva y asegura que no los financia la Luz del Mundo

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El Partido Humanista, el único partido estatal que logró su registro en Jalisco, presentó a su directiva y respondió que no se trata de un instituto político financiado por la Luz del Mundo.

Se autodefinieron como un partido de izquierda, cercano a las minorías y con militantes nuevos en las lides políticas partidistas.

Vasti Zabdi Arana Cruz, abogada de profesión y presidenta del Partido Humanista, recordó que en su juventud se acercó al PRI, pero no tiene vínculos con Morena, pese a que trabajó como directora de Cultura del Ayuntamiento de El Salto (entre octubre de 2024 y enero de 2025), gobernado por Morena.

La lideresa del Partido Humanista informó que dos de los seis integrantes de la directiva del nuevo Partido son seguidores de la Luz del Mundo, pero eso no los hace un instituto político de esa iglesia.

“Es totalmente falso. Nosotros sí pertenecemos -Noa y yo- esa es nuestra formación religiosa. Nacimos en la comunidad de la Luz del Mundo, nacimos en esa religión y es lamentable que en el 2026 estemos tocando estos temas y estemos siendo discriminados, señalados y que exista un prejuicio hacia nuestra persona. De hecho, el Comité está conformado por seis personas en este momento y yo no siquiera les he preguntado nunca ni ha existido ese cuestionamiento de qué religión son o si tienen una creencia religiosa”, expresó.

Ante la pregunta de su filiación en el espectro político, de si son de izquierda, de centro o de derecha, la presidenta del Partido Humanista afirmó que ellos se consideran de izquierda.

“Somos de izquierda, no cercanos al morenismo, tenemos nuestras propias ideas, pero sí somos totalmente un movimiento de izquierda. La verdad es que nosotros buscamos afinidad con las minorías”, precisó.

El Partido Humanista está integrado por alrededor de 19 mil militantes. Para conseguir el registro realizaron 89 asambleas municipales validadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadano (IEPC), que les otorgó poco más de 5 millones de pesos, como prerrogativas para el segundo semestre de este año 2026.

La meta que se trazó el nuevo partido político es postular candidatas y candidatos en los 125 ayuntamientos para las votaciones de 2027.

Noa Jocabed Vázquez Gómez, secretaria de Género, afirmó que postularán 50% de las candidaturas para mujeres.

Sobre la crisis del agua en la entidad, la dirigencia anunció que destinará entre 3% y 5% de su presupuesto a la elaboración de un diagnóstico sobre la infraestructura hídrica, con el propósito de presentar propuestas y participar en las mesas de trabajo impulsadas por el gobierno estatal.

La dirigencia estatal del Partido Humanista está integrada por Vasti Zabdi Arana Cruz, presidenta; Daniel Alonso Chávez Comparán, secretario general; Octavio Hernández Espinoza, secretario de Finanzas; Noa Jocabed Vázquez Gómez, secretaria de Género, Paridad e Inclusión; Irma Azucena Contreras Aceves, secretaria de Enseñanza Humanista; y Abel Eduardo Serna Torres, secretario de Organización.