Detenido por homicidio en table dance, tendrá audiencia de vinculación el viernes

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Por su presunta participación en el tiroteo ocurrido la madrugada del pasado sábado 11 de julio en un table dance del oriente de Guadalajara, un hombre de 41 años de edad fue imputado por la Fiscalía de Jalisco y tendrá este próximo viernes 17, en un juzgado de Puente Grande, la audiencia en la que se decidirá si queda vinculado a proceso.

El suceso dejó saldo de un hombre de 27 años de edad fallecido, mientras que una mujer a quien se menciona como clienta del negocio resultó herida de bala al igual que otro masculino, quien al igual que el occiso, laboraba como mesero.

El lugar del incidente fue el table dance denominado Tapanko Oriente, ubicado en la confluencia de las calles Francisco Sarabia y Obregón.

La Comisaría de Guadalajara recibió el reporte del caso a las 2:30 am del sábado pasado, cuando se les informó a sus elementos que al interior del establecimiento había personas heridas por proyectil de arma de fuego.

“A la llegada de los oficiales se localiza una femenina con líquido hemático, así como dos masculinos, (por lo que) se piden los servicios médicos de inmediato”, indicó personal de la Comisaría.

Los paramédicos se presentaron y confirmaron el deceso de uno de los dos hombres, el cual presentaba un disparo en el rostro.

El otro de los masculinos recibió un impacto con entrada en el pómulo derecho y salida en cuello; la mujer también herida, fue alcanzada por una bala en abdomen, por lo que fueron atendidos de urgencia en puestos de socorros.

Se sabe que todo se derivó de que cuatro clientes del lugar -entre ellos el ahora detenido Rafael “N”- intentaron salir sin haber pagado la cuenta, por lo que empleados del centro nocturno les impidieron retirarse, y esto dio comienzo a una riña, en la que el indiciado sacó una pistola tipo escuadra, calibre .380 con la que hizo varios disparos que dejaron los resultados fatales ya señalados.

Los agentes municipales detuvieron en la escena del crimen a Rafael “N”, a quien le aseguraron el arma de fuego, aparte de que en el sitio se fijaron tres o cuatro casquillos de bala perteneciente a un arma corta.

Al vencer el término de ley con el que cuenta el Ministerio Público para decidir la situación jurídica de un detenido, la Fiscalía del Estado imputó a Rafael “N” y lo trasladó a Puente Grande, en donde como ya se expuso, el próximo viernes el juez del caso determinará si le abre proceso penal.