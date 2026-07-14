Entregan Plan Hídrico al Congreso; buscan sumar propuestas y recursos de Federación y municipios

El Plan Hídrico de Jalisco llegó al Congreso del Estado con la intención de convertirse en una estrategia de largo alcance que sume propuestas de las distintas fuerzas políticas y, posteriormente, esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno para atender de manera integral los problemas de abastecimiento y calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El Gobierno de Jalisco entregó el documento al Poder Legislativo para su estudio, análisis y enriquecimiento, con el llamado a que las diferencias partidistas no frenen la construcción de soluciones ante uno de los principales retos que enfrenta la entidad.

Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno, explicó que el Plan Hídrico integra un diagnóstico técnico, proyectos de infraestructura y acciones de corto, mediano y largo plazo. La intención, señaló, es construir una ruta que permita garantizar agua suficiente y de mejor calidad para la población metropolitana durante los próximos años.

La entrega, agregó, cumple con el compromiso asumido por el Gobernador Pablo Lemus Navarro y abre una nueva etapa de análisis en la que se esperan aportaciones técnicas de las distintas bancadas representadas en el Congreso.

“Todas las aportaciones técnicas serán bienvenidas para enriquecer un proyecto que busca una solución de mediano y largo plazo en beneficio de las y los jaliscienses”, señaló Zamora.

Entrega de Plan Hídrico al Congreso

Buscan una estrategia que trascienda partidos

La importancia del Plan Hídrico, destacó el funcionario, radica en que busca establecer una estrategia de Estado que vaya más allá de coyunturas políticas y permita definir las obras y acciones necesarias para enfrentar de fondo el problema del agua.

Zamora aclaró que el documento no representa, por ahora, una iniciativa de financiamiento. Primero deberá desarrollarse el análisis técnico en el Congreso y, posteriormente, discutirse los mecanismos para obtener los recursos que permitan concretar los proyectos.

En este proceso, el Gobierno estatal espera que no sólo participen las distintas fuerzas políticas, sino que también se sumen el Gobierno Federal y los ayuntamientos, debido a la magnitud de las inversiones necesarias.

“El Gobierno del Estado ya hizo su parte al presentar este Plan y ejecutar obras con recursos estatales. Esperamos que el Gobierno Federal, los Municipios y el Congreso se sumen para construir una solución integral que garantice agua de calidad para las próximas generaciones”, indicó.

El llamado, sostuvo, es a sacar el tema del agua de la confrontación partidista y avanzar mediante acuerdos, coordinación y responsabilidades compartidas.

Entrega de Plan Hídrico al Congreso

Mantendrán apoyos mientras avanzan las obras

De manera paralela al análisis del Plan Hídrico, el Gobierno de Jalisco mantendrá las acciones emergentes para apoyar a las familias afectadas por problemas en la calidad del agua. Entre ellas se encuentran la instalación de plantas potabilizadoras provisionales, el reparto mediante pipas, la entrega de vales para canjear envases con agua potable y convenios con centros de potabilización.

Estas medidas continuarán mientras avanzan las obras de infraestructura que buscan resolver el problema de fondo.

Actualmente, con recursos estatales, se desarrollan proyectos como la ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora Número 1, en Miravalle, además del acueducto y sistema de bombeo de La Calera.

La expectativa del Gobierno estatal es lograr una mejora progresiva en la calidad del agua hacia septiembre y consolidar las principales acciones de infraestructura durante el primer trimestre de 2027.

El Plan Hídrico fue elaborado con la participación de especialistas, académicos y representantes de la iniciativa privada. Ahora, su paso por el Congreso busca ampliar esa construcción colectiva y fortalecer una estrategia capaz de trascender administraciones y colores partidistas.

En la entrega participaron, además de Salvador Zamora, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado Bastidas, así como las y los diputados Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, María Bravo Navarro, Luis Vidrio Martínez y Ana Fernanda Hernández Sanmiguel.