Fortalece Guadalajara acciones preventivas durante el temporal para reducir riesgos de inundación

Con el objetivo de reducir los riesgos durante la temporada de lluvias, el Gobierno de Guadalajara reforzó las labores preventivas en distintos puntos de la ciudad, donde al corte del 10 de julio se contabilizan 9 mil 938 intervenciones en infraestructura pluvial, vialidades y arbolado urbano.

Trabajos (Cortesía)

Las acciones, coordinadas por las dependencias de la Coordinación de Servicios Públicos, incluyen la limpieza de bocas de tormenta, canales, vasos reguladores y pasos a desnivel, además del saneamiento de espacios públicos, retiro de escombro, cacharros, llantas, muebles y otros residuos que podrían obstruir el flujo del agua y provocar inundaciones.

Como parte de estos trabajos, el municipio retiró 2 mil 564 toneladas de residuos sólidos de distintos puntos de la ciudad, priorizando zonas identificadas con mayor riesgo durante el temporal.

Las labores se concentraron en infraestructura estratégica como los vasos reguladores El Deán y Acueducto, así como en los canales Ciénega de Mata, Miravalle, Del Sur y Laura Méndez. También se realizaron intervenciones en pasos a desnivel ubicados en Gobernador Curiel, Javier Mina y Miguel Hidalgo y González Ortega, además de diversos sitios críticos de inundación y vialidades con alta afluencia vehicular.

Trabajos (Cortesía)

La estrategia preventiva también contempla el manejo del arbolado urbano. A través de la Dirección de Parques y Jardines se efectuaron 8 mil 425 podas y mil 62 retiros de árboles por motivos de seguridad, lo que representa un total de 9 mil 517 ejemplares intervenidos para disminuir el riesgo de caídas de árboles o ramas durante lluvias intensas y vientos fuertes.

El Gobierno de Guadalajara señaló que estas acciones forman parte de un trabajo anticipado para preparar la ciudad ante la etapa más intensa del temporal, con el propósito de proteger el patrimonio de las familias y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

Las autoridades informaron que las labores preventivas continuarán de manera permanente e hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública y reportar cualquier situación de riesgo, al señalar que la colaboración entre gobierno y sociedad es clave para disminuir las afectaciones durante la temporada de lluvias.