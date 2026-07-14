Vero Delgadillo llama a sumar recursos para atender la agenda del agua en Guadalajara

La Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, aseguró que el municipio ha asumido la parte que le corresponde frente a los retos metropolitanos y destacó que Guadalajara ya pagó el consumo de agua que le correspondía, por lo que ahora es necesario que los diferentes niveles de gobierno también aporten recursos para atender de fondo la problemática hídrica.

Al referirse al plan presentado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la alcaldesa consideró positiva la inversión estatal, pero insistió en que la magnitud del problema requiere también la participación de la Federación, particularmente para renovar infraestructura hidráulica que tiene décadas de antigüedad.

“Todos le tenemos que entrar”, afirmó Delgadillo al señalar que la agenda del agua debe atenderse desde tres grandes frentes: calidad, acceso y saneamiento.

La Presidenta Municipal explicó que Guadalajara ha acompañado a las familias afectadas por los problemas en la calidad del agua mediante programas y apoyos, entre ellos la entrega de tinacos, filtros y otros insumos. Sin embargo, reconoció que estas acciones atienden las necesidades inmediatas y que la solución de fondo requiere inversiones de mayor alcance en la infraestructura.

Guadalajara, agregó, enfrenta una condición particular debido a que diariamente brinda servicios no solamente a su población residente, sino a cerca de tres millones de personas que llegan a la ciudad para trabajar, estudiar, realizar trámites o utilizar su infraestructura y servicios públicos.

Por ello, Delgadillo ha planteado la necesidad de recuperar el Fondo Metropolitano y crear mecanismos especiales de financiamiento para las ciudades capitales. La desaparición de este fondo, señaló, representó para la metrópoli dejar de recibir más de cinco mil millones de pesos que podrían destinarse a obras estratégicas, entre ellas la renovación de redes hidráulicas y vialidades.

La alcaldesa sostuvo que Guadalajara ha cumplido con sus obligaciones y que ahora se requiere una mayor corresponsabilidad de los gobiernos estatal y federal. También planteó aprovechar recursos disponibles, como los provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para fortalecer proyectos prioritarios.

Delgadillo reiteró que la inversión estatal anunciada para atender el problema del agua es un primer paso importante, pero insistió en que hasta ahora no existe una inversión federal integral para resolver el rezago de infraestructura.

“Toca hacer una inversión en el agua”, sostuvo, al tiempo que rechazó que las acciones planteadas tengan como objetivo entregar el servicio a particulares. “No se privatiza el agua, no se privatiza el SIAPA”, enfatizó.

Como parte de la búsqueda de recursos y de una mayor atención a las necesidades de las ciudades, Vero Delgadillo acudirá este miércoles 15 de julio a la Ciudad de México para presentar en el Senado de la República una agenda enfocada en las necesidades de Guadalajara.

La visita busca colocar en la discusión nacional la necesidad de que las ciudades capitales y las grandes zonas metropolitanas cuenten con recursos suficientes para atender los servicios que prestan a una población mucho mayor a la que oficialmente reside en sus territorios.

Para Delgadillo, invertir en Guadalajara también significa fortalecer una ciudad estratégica para el desarrollo económico y la inversión en el Occidente del país. Por ello, insistió en que la solución a retos como el agua, la infraestructura y los servicios públicos requiere coordinación y recursos de los tres niveles de gobierno.

“Todos somos parte de la solución”, concluyó.