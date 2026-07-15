El bloque opositor en el Congreso rechaza la “privatización silenciosa” del SIAPA

Estuvieron presentes legisladores de Morena, Futuro, Hagamos y Partido del Trabajo.

El bloque opositor de diputados que integran Morena, Hagamos, Futuro y Partido del Trabajo (PT) señalaron que se está dando una “privatización silenciosa” del SIAPA, por lo que anticiparon que se opondrán a cualquier asociación público-privada o a la contratación de un crédito millonario.

Los legisladores hicieron un pronunciamiento conjunto, tras la presentación del Plan Hídrico por parte del gobierno de Jalisco, documento que consta de más de 400 cuartillas y ellos proponen rescatar y fortalecer al SIAPA con recursos propios del gobierno de Jalisco, asignando 5 mil millones de pesos adicionales a las obras hidráulicas que requiere la ciudad, a fin de tener agua limpia.

El coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa, explicó que el gobierno federal sí ha hecho inversiones en materia de agua en Jalisco.

“Es de señalarse que entre 2025 y 2026 se han destinado desde el gobierno federal 609 millones de pesos para la construcción de tres nuevas plantas de tratamiento instaladas sobre la cuenca del río Santiago y para la ampliación y rehabilitación de otras tres existentes”, dijo De la Rosa.

El dato que dieron los legisladores es que en 2024, el SIAPA pagó 545 millones de pesos a empresas privadas para realizar tareas de cobranza, consultoría y capacitación. “Esa es la privatización silenciosa”, dijeron.

A su vez, el coordinador legislativo de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, explicó que una parte que ayudará en la capitalización del SIAPA es que se cobren los más de 11 mil millones de pesos de cartera vencida que aún es cobrable, así como reducir las fugas en la red hidráulica.

“Nosotros nos oponemos a la privatización silenciosa del agua. ¿Cuál es la privatización silenciosa? Otorgar concesiones en las que teóricamente se dice que no se va a privatizar el agua, pero sí el servicio o tramos del servicio. ¿Qué queremos del SIAPA? un sistema público y fortalecido. Queremos un servicio en favor de la ciudadanía, agua para todos, eficiencia y resultados y el interés público primero. No queremos privatización silenciosa. El agua no es un negocio, sino un derecho”, enfatizó Bravo.

En la conferencia de prensa, se informó que el agua que llega a las casas sigue sin cumplir con los estándares mínimos de calidad. Desde 2020 se han registrado 9,148 reportes ciudadanos de mala calidad del agua en 475 colonias, un promedio de siete denuncias diarias.