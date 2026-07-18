Analco renace con una intervención integral para preservar uno de los barrios fundacionales de Guadalajara

Fundado en 1542, el Barrio de Analco es uno de los sitios que dieron origen a Guadalajara y un referente de la identidad tapatía. Con el paso de los siglos, sus calles, plazas y edificios han sido testigos de la historia de la ciudad, por lo que su conservación representa un compromiso tanto con el patrimonio como con quienes habitan esta emblemática zona.

Mercado del Elote, barrio de Analco

Con ese objetivo, los gobiernos de Guadalajara y Jalisco concluyeron una intervención integral que no solo atendió problemas históricos de infraestructura, sino que también buscó devolverle vitalidad al barrio y convertirlo en un modelo de recuperación urbana para otros espacios tradicionales de la ciudad.

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Carlos Arauz, explicó que el proyecto surgió a partir de un diagnóstico realizado junto con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el SIAPA, quienes identificaron a Analco como uno de los polígonos con mayor número de reportes por fugas, fallas en el drenaje y deterioro de las redes hidrosanitarias.

“La Comisión Estatal del Agua contaba con recursos para sustituir únicamente las redes. Nosotros decidimos sumarnos para hacer una intervención completa, renovando pavimentos, banquetas, alumbrado, cruceros seguros y otros elementos que transformaran todo el barrio, no solamente una calle”, explicó.

Mercado del Elote en Analco

El funcionario destacó que la intención fue recuperar un barrio fundacional en toda su dimensión, convencidos de que mejorar el entorno urbano también modifica las dinámicas sociales.

“Cuando recuperas un barrio en su totalidad, con infraestructura nueva, cableado subterráneo, iluminación y espacios públicos dignos, cambian las dinámicas sociales y se le da un nuevo aire a la comunidad. Es un modelo que queremos replicar en otros barrios históricos de Guadalajara”, señaló.

Mercado del Elote, barrio de Analco

La prioridad fue sustituir la infraestructura hidrosanitaria, cuya vida útil ya había concluido. De acuerdo con Arauz, todavía existían tuberías de asbesto, barro y concreto con cerca de ocho décadas de antigüedad, materiales que fueron reemplazados por tuberías de PVC con una expectativa de funcionamiento superior a los 50 años.

Como parte de la modernización también se preparó la infraestructura necesaria para el cableado subterráneo. Ya fueron construidas las canalizaciones, registros y ductos, mientras que la transición definitiva del cableado aéreo se realiza en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y las empresas de telecomunicaciones.

Otro aspecto destacado fue la renovación del sistema de iluminación. Además del alumbrado destinado a la circulación vehicular, se instalaron luminarias peatonales distribuidas en un esquema que mejora la visibilidad de banquetas y cruces, fortaleciendo la percepción de seguridad para quienes recorren el barrio.

Mercado del Elote, barrio de Analco

La intervención también alcanzó espacios emblemáticos como el tradicional Mercado del Elote, donde se realizaron trabajos de mantenimiento, pintura, rehabilitación de herrerías, toldos y limpieza del sistema de drenaje. Asimismo, se conservaron el Jardín San Sebastián de Analco y las áreas verdes cercanas mediante labores de jardinería, reposición de mobiliario, iluminación y reparación de pisos, siempre bajo la supervisión de las instancias encargadas de proteger el patrimonio histórico.

Para el Ayuntamiento, la recuperación de Analco representa mucho más que una obra pública: significa preservar una parte esencial de la memoria de Guadalajara, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y sentar las bases para que otros barrios históricos puedan seguir el mismo camino de renovación integral.

Mercado del Elote, barrio de Analco

La restauración respetó el valor patrimonial de Analco

Además de renovar la infraestructura urbana, la intervención en Analco se realizó bajo criterios de conservación patrimonial. El especialista en conservación de la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, César Armando Ibarra, explicó que cada acción fue precedida por estudios técnicos y una coordinación permanente con la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido al valor histórico de los inmuebles y espacios públicos del barrio.

Elotes en el Mercado del Elote, barrio de Analco

Uno de los trabajos más relevantes se desarrolló en el Mercado Ayuntamiento, conocido popularmente como Mercado del Elote, inmueble que forma parte del catálogo de patrimonio arquitectónico del estado. Antes de intervenirlo se realizó una investigación histórica que permitió identificar su origen como parte del programa de construcción de mercados impulsado en Guadalajara durante la década de 1940. Con base en ello se rehabilitaron las fachadas mediante una propuesta cromática acorde con su estilo neocolonial, respetando su imagen original y manteniendo un diálogo constante con los comerciantes para atender necesidades funcionales, como banquetas y accesos para la carga y descarga de mercancías.

Templo San Sebastián de Analco

En el Jardín San Sebastián de Analco, ubicado dentro del perímetro de protección del templo del mismo nombre, las obras también requirieron autorizaciones del INAH y fueron ejecutadas por personal especializado, incluidos canteros, para conservar los materiales y técnicas tradicionales. Se rehabilitaron banquetas, escalones, mobiliario urbano y algunos mosaicos, siempre bajo los lineamientos de conservación, ya que el sitio conserva vestigios históricos que datan desde el siglo XVI y forma parte de un conjunto patrimonial protegido.

Para Ibarra, el principal valor del proyecto es que la recuperación de Analco no se limitó a una mejora del espacio público, sino que entendió al barrio como un patrimonio vivo. Destacó que cada decisión buscó equilibrar la conservación histórica con las necesidades actuales de movilidad, seguridad y funcionamiento cotidiano, sentando un precedente sobre cómo deben intervenirse los barrios históricos de Guadalajara sin perder su identidad.

Jardían San Sebastián de Analco

Datos

Inversión total

176 millones de pesos.

107 millones aportados por el Ayuntamiento de Guadalajara.

63 millones por la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Principales acciones

Renovación de redes de agua potable y drenaje.

Rehabilitación con concreto hidráulico de 11 vialidades .

. Reconstrucción de banquetas.

Sustitución de pavimentos en vialidades secundarias.

Modernización del alumbrado público.

Infraestructura para cableado subterráneo.

Conservación del Mercado de los Elotes.

Mantenimiento del Jardín San Sebastián de Analco y áreas públicas.

Alcances de la obra

22,600 m² de intervención total.

15,000 m² de pavimentos.

7,800 m² de banquetas.

Más de 4,000 metros lineales de redes de agua potable y alcantarillado renovadas.

Vida útil estimada

Pavimento de concreto: alrededor de 30 años (con posibilidad de superar ese periodo).

Redes de PVC: más de 50 años de funcionamiento.

ObjetivoPreservar uno de los barrios fundacionales de Guadalajara mediante una intervención integral que combine infraestructura moderna, conservación del patrimonio histórico y mejora del espacio público.