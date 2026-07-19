Aseguran 20 celulares y detienen a par de hombres en local de la plaza de la tecnología de Guadalajara

Operativo en centro de la tecnología

En un nuevo operativo de la Fiscalía del Estado en una de las llamadas plazas de la tecnología, la corporación capturó a dos hombres en posesión de 20 teléfonos celulares de dudosa procedencia y de los cuales al menos dos estaban reportados como robados.

La intervención se realizó en busca de esclarecer denuncias relacionadas con el hurto de equipos telefónicos y ante la presunción de que había aparatos robados en uno de los comercios ubicado en Paseo Alcalde y la calle López Cotilla, en el Centro de Guadalajara, la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada tramitó y desahogó ahí una orden de cateo

Durante la diligencia se inspeccionaron 151 establecimientos con el objetivo de encontrar artículos producto de un hecho ilícito; se verificó la información de marca, modelo y capacidad de 544 celulares, 14 laptops, 19 tabletas y se revisó la información de once motocicletas. Además, se revisó a 48 personas que se encontraban en el lugar para verificar si cumplían con alguna orden de aprehensión vigente.

Los agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Varios aseguraron 20 celulares de las marcas Apple, Samsung, Oppo, Honor y Vivo, que dos hombres transportaban en una mochila; tras corroborar la información de los aparatos, se confirmó que dos de ellos contaban con denuncia por robo.

Teléfonos celulares asegurados por Fiscalía del Estado

“Ambos sujetos, identificados como Óscar “N” —de 28 años— y Alfonso “N” —de 39—, quedaron detenidos en el lugar y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, inicialmente por el delito de robo equiparado, sin embargo, también se les investigará por cohecho, ya que presuntamente ofrecieron entregar los dispositivos celulares a cambio de su libertad", indicó la Fiscalía del Estado.

La corporación señaló que hace un llamado a las personas que fueron afectadas recientemente por el robo de aparatos celulares para que acudan a presentar su denuncia ante las ventanillas de Atención Temprana de esta representación social, ubicadas en Calle 14, número 2550, en la Zona Industrial de Guadalajara.