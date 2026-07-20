El Gobierno de Jalisco y Municipios exigen a la Federación liberar recursos para infraestructura hídrica

El Gobierno de Jalisco, junto con presidentas y presidentes municipales de distintas regiones del estado y de diversas fuerzas políticas, hizo un llamado al Gobierno Federal para que cumpla con los compromisos financieros en materia de infraestructura hidráulica, al señalar que la falta de recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) y la reducción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) han afectado la ejecución de obras prioritarias de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Exigen Gobierno de Jalisco y Municipios cumplimiento de recursos federales para infraestructura hidráulica

En conferencia de prensa, Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno, explicó que el PRODDER funciona mediante un esquema en el que los municipios realizan inversiones con recursos propios y, una vez que comprueban el cumplimiento de las reglas de operación, la Federación debe reintegrar el 50 por ciento de lo invertido.

Sin embargo, afirmó que esos reembolsos permanecen pendientes.

“En suma, son casi 800 millones de pesos que afectan directamente a los municipios y que tienen una afectación directa en la gente, en el gobierno más cercano que es el Municipio. Esto tiene un impacto directo en la gente. Por eso desde Jalisco hacemos un llamado muy respetuoso para que se puedan regresar estos programas y también que se entreguen los recursos pendientes”, señaló Zamora.

El funcionario recordó que la reforma al FAIS aprobada en 2025 redujo en 10 por ciento los recursos destinados a obras de infraestructura básica para los municipios, entre ellas agua potable, drenaje y alcantarillado, lo que ha limitado la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de la población.

Actualmente, el adeudo correspondiente al PRODDER asciende a 232.7 millones de pesos, recursos que corresponden a 30 beneficiarios, de los cuales 13 son organismos operadores de agua y 17 municipios. A ello se suma una afectación acumulada de 547.1 millones de pesos por la disminución del FAIS durante 2025 y 2026, impacto que alcanza a los 125 municipios de Jalisco.

Durante la conferencia, alcaldes y alcaldesas coincidieron en que la falta de estos recursos los ha obligado a financiar con presupuesto municipal obras relacionadas con la infraestructura hídrica y, en algunos casos, a posponer proyectos necesarios para sus comunidades.

Martha Liliana Padilla Ramírez, presidenta municipal de Atotonilco El Alto (PRI), pidió que los municipios vuelvan a ser considerados en la distribución de recursos federales, al advertir que el recorte al FAIS afecta principalmente a las comunidades más alejadas.

Por su parte, Olivia Sevilla López, presidenta municipal de Jesús María (PAN), explicó que su administración tuvo que cubrir con recursos propios obras que anteriormente eran financiadas mediante el PRODDER.

“Tan solo en el programa de PRODDER en mi municipio, somos un municipio de 20 mil habitantes, el año pasado fue una inversión de un millón 700 mil pesos, y anteriormente la Federación hacía la aportación del 50 por ciento, pero hasta el día de hoy no hemos recibido nada”, indicó.

Añadió que esa situación obligó al municipio a absorber la totalidad de la inversión.

“Mi Municipio absorbió el 100 por ciento para realizar estas acciones. Hoy tenemos que maniobrar para ejercerlos porque son obras que impactan directamente en la infraestructura hídrica”, expuso.

Exigen Gobierno de Jalisco y Municipios cumplimiento de recursos federales para infraestructura hidráulica

En tanto, Erika Adriana Cuevas Fuentes, presidenta municipal de Encarnación de Díaz (Movimiento Ciudadano), señaló que la reducción de recursos ha frenado la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje que presentan décadas de rezago.

“Contamos con redes de agua potable y drenaje que por el paso de los años requieren rehabilitación y sustitución para evitar fugas y mejorar el servicio y garantizar un suministro más eficiente en nuestras familias”, manifestó.

A su vez, Viridiana Rodríguez Topete, presidenta municipal de Guachinango (Morena), afirmó que el recorte presupuestal limita la capacidad de los municipios para garantizar el acceso al agua.

“Esta reducción al presupuesto que se venía manejando nos afecta directamente a todas las familias jaliscienses. Es por ello que nosotros estamos aquí unidos para alzar la voz y de la manera más respetuosa hacer este atento llamado”, expresó.

El presidente municipal de San Diego de Alejandría, José de Jesús Sánchez González (PVEM), también solicitó que la Federación restituya los recursos destinados a infraestructura básica, al considerar que los recortes dificultan atender el crecimiento de los municipios.

Salvador Zamora añadió que el incumplimiento federal también afecta a los organismos operadores de agua del estado. Detalló que la Comisión Estatal del Agua (CEA) tiene pendientes 127 millones de pesos del PRODDER, mientras que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) espera recibir 22 millones de pesos correspondientes al mismo programa.

“Los Municipios sí cumplieron, la Federación no ha cumplido en el caso del PRODDER, y es el llamado a que se puedan compensar, a través de algún otro programa, los recursos que se quitaron del FAIS, que son tan importantes para la infraestructura básica del municipio, particularmente para temas de agua”, puntualizó.

Exigen Gobierno de Jalisco y Municipios cumplimiento de recursos federales para infraestructura hidráulica

El Secretario General informó además que municipios como San Pedro Tlaquepaque y Zapotlán el Grande también solicitaron formalmente el reintegro de los recursos pendientes del PRODDER.

Finalmente, el Gobierno de Jalisco y los alcaldes exhortaron al Gobierno Federal a informar el destino de los recursos comprometidos, establecer un calendario para regularizar los pagos pendientes y crear mecanismos que compensen la reducción del FAIS, con el objetivo de garantizar la continuidad de las obras de infraestructura hidráulica en beneficio de la población.