La ciudad de Guadalajara fue la mejor sede del Mundial

Guadalajara cerró su participación como ciudad anfitriona de la Copa del Mundo con el reconocimiento de haber sido, en palabras de la presidenta municipal, Vero Delgadillo, la mejor sede del torneo, un logro que atribuyó al trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades, así como a una visión de largo plazo para recuperar el espacio público.

Luego de 39 días en los que la capital jalisciense estuvo bajo los reflectores internacionales y fue hogar de la selección de España, campeona del Mundial, la alcaldesa anunció una nueva inversión histórica en infraestructura para continuar la transformación de la ciudad.

"Durante 39 días, nuestra ciudad estuvo ante los ojos del mundo, conquistó el corazón de quienes nos visitaron y demostramos, una vez más, el orgullo de ser tapatías y tapatíos“, expresó Delgadillo al hacer un balance del evento.

La presidenta municipal destacó que Guadalajara ofreció una experiencia distinta a la de otras sedes mundialistas, ya que el protagonismo no se concentró únicamente en el estadio, sino que el espacio público se convirtió en el verdadero escenario de la fiesta deportiva.

Plaza Liberación, Plaza Tapatía, las Nueve Esquinas, la Plaza de los Mariachis, el Paseo Chapultepec, La Minerva y el Parque Revolución fueron algunos de los puntos que reunieron a miles de visitantes nacionales y extranjeros en un ambiente de convivencia, seguridad y orden.

Para Delgadillo, la participación de la ciudadanía fue determinante para alcanzar este resultado.

"Quiero agradecerte a ti por eso; gracias por salir al espacio público, apropiarte de esta experiencia y hacer comunidad, gracias por hacer de este Mundial, tu Mundial“, afirmó.

Con la conclusión del torneo, el Gobierno de Guadalajara anunció que mantendrá la estrategia de recuperación de espacios públicos mediante nuevas obras que incluirán parques, calles, unidades deportivas, mercados y centros comunitarios.

"Viene una nueva inversión muy importante para seguir renovando nuestra casa común: vienen más parques, más calles, más unidades deportivas, mercados y centros comunitarios para las familias tapatías“, adelantó la alcaldesa.

Delgadillo explicó que estas acciones forman parte de una visión de ciudad impulsada desde hace más de una década, en la que el espacio público es considerado el punto de encuentro más democrático para fortalecer el tejido social.

"Apostar por el espacio público es una de las formas más profundas de cuidar a las personas. El Mundial terminó, pero la visión de ciudad que hemos impulsado durante más de una década está más vigente que nunca“, señaló.

Añadió que la esencia de este modelo de gobierno consiste en recuperar los espacios para la ciudadanía.

"Intervenir colonias, priorizar a la gente, impulsar la cultura y llevar actividades como Bien de Noche a nuestras calles responde a una misma visión: que lo público vuelva a ser verdaderamente público“, sostuvo.

Trabajo coordinado durante el Mundial

La presidenta municipal también hizo un reconocimiento al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para garantizar el éxito de la justa mundialista.

Agradeció el respaldo del gobernador Pablo Lemus Navarro, del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, así como de las corporaciones estatales, municipales y federales, incluida la Guardia Nacional y el Ejército.

Asimismo, destacó la labor permanente de las áreas de servicios públicos, limpieza, seguridad, salud y protección civil, que mantuvieron operando la ciudad mientras se desarrollaba la fiesta futbolística.

Subrayó que durante los 39 días del Mundial no se detuvieron la entrega de obras, los programas sociales ni las jornadas de atención ciudadana como los Martes Comunitarios y los Sábados de Corresponsabilidad.

Con este balance, el Gobierno de Guadalajara aseguró que el legado del Mundial no se limitará al éxito del torneo, sino que continuará con una nueva etapa de inversión para fortalecer la infraestructura urbana y consolidar una ciudad con espacios públicos más accesibles, seguros y orientados a la convivencia comunitaria.