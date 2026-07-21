Pablo Lemus encabeza ranking nacional de aprobación entre gobernadores

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se ubicó como el mandatario estatal mejor evaluado del país al alcanzar 62.1 por ciento de aprobación ciudadana, de acuerdo con la más reciente medición publicada por La Encuesta MX.

El estudio coloca a Lemus en el primer lugar del ranking nacional de gobernadores, con base en la percepción ciudadana sobre el desempeño de las administraciones estatales y los resultados obtenidos en distintos ámbitos de gobierno.

Además de liderar la evaluación general, el gobernador jalisciense destacó en el rubro económico, donde obtuvo 63.9 por ciento de aprobación, uno de los indicadores con mejor calificación dentro de la encuesta. Este resultado refleja la valoración positiva que los ciudadanos hacen sobre el desempeño de su administración en materia económica.

De acuerdo con el análisis de La Encuesta MX, el nivel de respaldo a los gobiernos estatales está directamente relacionado con la percepción de resultados que tiene la población en cada entidad.

En este contexto, Jalisco se posicionó como la entidad con el gobernador mejor evaluado del país, al registrar la mayor aprobación ciudadana entre los mandatarios estatales incluidos en la medición.

Los resultados de la encuesta colocan a Pablo Lemus Navarro como el gobernador con el mayor nivel de respaldo ciudadano a nivel nacional, consolidándolo en el primer lugar del ranking correspondiente a esta evaluación.