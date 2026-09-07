Arandas dona terreno al IMSS Jalisco para construir CECI con capacidad para 250 menores

El Ayuntamiento de Arandas donó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco un terreno donde se construirá un nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con capacidad para atender a 250 niñas y niños.

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El proyecto busca fortalecer la atención a la primera infancia y brindar a madres y padres derechohabientes una alternativa de cuidado que les permita continuar con sus actividades laborales. La donación del inmueble fue formalizada mediante la firma simbólica del documento correspondiente, encabezada por el delegado del IMSS en Jalisco, Marco Antonio Hernández Carrillo, y el presidente municipal de Arandas, José Socorro Martínez Velázquez.

Hernández Carrillo señaló que, aunque actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de donación del terreno, el objetivo es avanzar hacia la construcción de un espacio que tenga un impacto directo en las familias de la región.

“Hoy todavía vemos un terreno, pero tenemos que ser capaces de mirar un poco más adelante. Aquí habrá un espacio para cuidar, para aprender y oportunidades para que madres y padres puedan continuar desarrollándose”, afirmó.

El funcionario explicó que los CECI forman parte de una evolución en el modelo de cuidado infantil del Seguro Social, al colocar en el centro las necesidades, derechos y bienestar de niñas y niños. El esquema contempla actividades orientadas al desarrollo de sus capacidades emocionales, cognitivas, sociales y psicomotoras, de acuerdo con cada etapa de crecimiento.

El modelo organiza la atención en cuatro rangos de edad e integra servicios de pedagogía, fomento a la salud, alimentación y administración. También contempla la participación de una Mentora Educativa, quien dará seguimiento a las estrategias pedagógicas y contribuirá a la mejora de las prácticas educativas.

Además de beneficiar directamente a las infancias, el nuevo CECI busca reducir las dificultades que enfrentan las familias para combinar las responsabilidades de cuidado con el trabajo, particularmente las madres trabajadoras. La atención será gratuita para hijas e hijos de personas aseguradas.

El delegado del IMSS agradeció al Ayuntamiento de Arandas por la donación del inmueble y destacó que la colaboración entre instituciones permitirá impulsar infraestructura enfocada en el bienestar social y el desarrollo de la primera infancia.

A la firma asistieron la síndica municipal, Reina María Camarena Rodríguez; el encargado de la Hacienda Pública Municipal, José Alejandro Sánchez Valadez; el secretario general del Ayuntamiento, Rubén Gómez Lozano, y el presidente de COPARMEX en Arandas, Álvaro Valle Muñoz.